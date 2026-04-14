Glòria March, única candidata a presidir la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual

Glòria March - AAPV

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz y creadora Glòria March Chulvi encabeza la única lista concurrente al proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVA).

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el pasado 9 de abril, la Comisión Electoral, que ha estado compuesta por Ana Ruíz, Gerardo León y Antonio Martí, ha procedido a la proclamación de la candidatura presentada, encabezada por la actriz y creadora Glòria March Chulvi, como única lista concurrente en el proceso electoral.

En cumplimiento del procedimiento previsto, se abre el periodo de presentación de recursos, tras cuya finalización, y una vez resueltos los mismos por la Comisión Electoral, se procederá a la proclamación definitiva de la candidatura.

Dado que se ha presentado una única candidatura, no resultará necesaria la celebración de votaciones, quedando el proceso electoral sujeto a su ratificación por parte de la Asamblea General de la entidad, convocada al efecto para el próximo 20 de abril.

La candidatura presentada integra a un grupo paritario de catorce profesionales del sector audiovisual valenciano, conforme a los criterios de composición establecidos por la normativa interna de la entidad. La candidatura está integrada por catorce profesionales con perfiles diversos, que abarcan ámbitos como la producción, la dirección, el guion, la composición musical, o las áreas técnicas, entre otros.

Componen esta candidatura Gloria March Chulvi (Interpretación)- Presidenta, María Alejandra Mora Pérez (Producción) - Vicepresidenta 1ª,Pablo González Guillén (Producción) - Vicepresidente 2º, Guillermo Polo Gandía (Dirección Y Realización) - Secretario/a, José Manuel Sospedra Aguado (Imagen y Sonido) - Tesorero/a, Joana Martínez Ortueta (Guion) - Vocal, Rafael Molés Vilar (Dirección Y Realización) - Vocal, María Mínguez Pardo (Guion) - Vocal, Mireia Soto Saiz (Arte) - Vocal, Lucía Casañ Rodríguez (Dirección Y Realización) - Vocal, Avelina Prat García (Dirección Y Realización) - Vocal, Ignacio Navarro Llopis (Imagen Y Sonido) - Vocal, Adán Aliaga Pastor (Dirección Y Realización) - Vocal, Isabel Latorre Sáez (Música) - Vocal, Claudia García De Mateos Sanchís (Dirección Y Realización) - Vocal, Óscar Bernácer Martínez (Dirección Y Realización) - Suplente, Laura García Andreu (Dirección Y Realización) - Suplente, Andrea Segarra Bueno (Producción) - Suplente.

El programa de actuación asociado a la candidatura contempla líneas de trabajo orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la estructura organizativa de la Acadèmia, así como a la articulación de iniciativas de carácter territorial y sectorial en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La propuesta plantea como ejes principales el fortalecimiento de la estructura de la Acadèmia y el impulso de su papel como entidad representativa del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

Asimismo, contempla el desarrollo de iniciativas orientadas a la vertebración territorial, la promoción de las obras audiovisuales y el refuerzo de la colaboración con las administraciones públicas. Asimismo, se contemplan actuaciones orientadas a la mejora del entorno profesional y al refuerzo de los mecanismos de atención en el ámbito del sector audiovisual.

Una vez finalizado el proceso de revisión de posibles recursos, la Comisión Electoral procederá a la proclamación definitiva de la candidatura, que será elevada a la Asamblea General para su ratificación.

Con la celebración de dicha Asamblea, prevista para el 20 de abril, se dará por concluido el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual para el próximo mandato.