GO2 By Global Omnium será 'Green Sponsor' del Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contarán este año con GO2 by Global Omnium como 'Green Sponsor', para medir su huella de carbono y acompañar a la prueba en la obtención del Sello de Evento Sostenible del Comité Olímpico Español (COE).

Según ha informado la compañía valenciana en un comunicado, en un contexto "marcado por los efectos cada vez más visibles del cambio climático", desde las olas de calor e incendios hasta fenómenos extremos como la dana que afectó a Valencia en 2024, "el deporte tiene la capacidad de amplificar un mensaje que la sociedad necesita escuchar: la sostenibilidad no es opcional es urgente".

Las pruebas valencianas desde hace años incorporan medidas como la recogida selectiva de residuos, el reciclaje y reutilización de materiales, el fomento del transporte público, el uso de vehículos eléctricos o la medición en tiempo real de la calidad del aire.

Estas acciones les han valido reconocimientos internacionales como el 'Green Sport Flag' o el 'World Athletics Standard for a Better World', y que ahora se verán reforzadas con la experiencia de GO2 by Global Omnium para "optimizar" la gestión ambiental y garantizar "un impacto positivo medible y verificable".

Para Ana Pérez, directora de GO2 by Global Omnium, esta colaboración" va más allá de un apoyo: ser 'Green Sponsor' significa asumir la responsabilidad de que cada kilómetro recorrido deje una huella positiva. Nuestro papel es transformar la sostenibilidad en acción, con datos, con hechos y con soluciones reales que ayuden a otros eventos a seguir el mismo camino". Según ha indicado, "en València demostramos que el deporte puede ser motor de cambio frente a la emergencia climática".

La responsable de Sostenibilidad de las pruebas, Matilda Iraola, ha subrayado que es "una gran motivación contar por primera vez con un 'Green Sponsor' que nos ayudará a medir la huella de carbono de los eventos. Incorporar criterios de medición y de mejora del impacto ambiental no solo refuerza nuestra responsabilidad como organizadores, sino que también traslada un mensaje claro a nuestros corredores, patrocinadores y ciudadanía: el deporte y la sostenibilidad deben ir de la mano para construir un futuro más comprometido".