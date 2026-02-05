El Gobierno acusa a Generalitat y Ayuntamiento de València de "vetar" el nombramiento de Bernabé en Parque Central

Imagen de la reunión de Valencia Parque Central con alcaldesa de València, María José Catalá, y el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.- AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha acusado a la Generalitat y al Ayuntamiento de València de "vetar" el nombramiento de la delegada del Ejecutivo nacional en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana, Pilar Bernabé, como consejera de la Sociedad Valencia Parque Central en las reuniones de esta entidad previstas para este jueves.

Sin embargo, desde el Consell y el consistorio valenciano alegan que no les había llegado la información correspondiente a los puntos que se iban a tratar.

Ministerio y Ayuntamiento sí que consideran que lo sucedido en esta jornada supone una "crisis" en la sociedad, encargada del desarrollo del Parque Central de València y del soterramiento las vías de los trenes de Cercanía y larga distancia que llegan hasta ella. Estas dos administraciones se reprochan mutuamente pérdida de "confianza" y falta de "lealtad".

La designación de un consejero en la entidad era uno de los asuntos que estaba previsto abordar este jueves en las reuniones de su junta general y de su consejo de administración convocadas en València y que, ante la situación generada, han quedado suspendidas.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, han acudido presencialmente a la sede de la sociedad para la celebración de las reuniones y, en declaraciones a los medios, han aludido a la falta de información.

Asimismo, Catalá y Martínez Mus han señalado que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, "máxima autoridad" de este ministerio en València Parque Central, "ha tenido a bien" dejar sobre la mesa los puntos a tratar para poderlos hablar las tres administración los próximos días y llegar a la reunión "con todas las circunstancias aclaradas".

Fuentes de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que este departamento ha decidido suspender la junta general de Valencia Parque Central "ante el intento de los consejeros del Ayuntamiento y de la Generalitat de vetar el nombramiento de Pilar Bernabé como consejera". La suspensión se ha producido antes de proceder a la votación.

Desde el ministerio han asegurado que Santano "también ha suspendido sin fecha la convocatoria del consejo de administración, que se tenía que haber celebrado esta misma mañana justo después de la junta general, hasta que se resuelva esta grave crisis de confianza entre los socios".

Este departamento del Gobierno ha considerado que esta es una "crisis gravísima e insólita" en el funcionamiento de Valencia Parque Central y ha agregado que se ha dado una "actitud injustificable que está generando una situación de la que solo serán responsables los que la han provocado".

"LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA"

"Este intento de veto es una situación inédita no sólo en València sino en el conjunto de España", han añadido desde Transportes y Movilidad Sostenible. En esta línea, han precisado que "el Gobierno participa en 19 sociedades de este tipo en el conjunto del Estado" y han destacado que esta "es la primera vez en la historia que se produce un intento de veto sobre una persona". "Nunca se ha puesto en duda en forma alguna los nombramientos de consejeros a propuesta de los socios", han indicado.

El Ayuntamiento ha manifestado, ante esas críticas, que "desgraciadamente la pérdida de confianza es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo, como se ha demostrado hoy". "El Ministerio no ha trasladado la información y documentación necesaria con antelación a los consejeros, lo que implica una falta de lealtad en una sociedad donde tradicionalmente ha primado el consenso", han señalado fuentes municipales, que han aseverado que "la crisis es "grave".

Tras quedar suspendidas las reuniones, la alcaldesa de la capital valenciana ha explicado que se ha trasladado "al secretario de Estado y presidente del consejo de administración" que la información "de todos los puntos" que se había solicitado "no había llegado" y no había estado "a disposición de los consejeros como es oportuno".

"A BIEN DEJAR SOBRE LA MESA"

"El secretario de Estado ha tenido a bien dejar sobre la mesa todos los puntos con el objetivo razonable de que hablemos las tres partes en los próximos días y podamos llegar al consejo con toda la información y con todas las circunstancias aclaradas", ha añadido Catalá, que ha remarcado que esa ha sido "siempre la dinámica de la sociedad, que lleva muchos años trabajando y que siempre ha sido un instrumento de confianza y de consenso entre las tres partes" con "distintas" administraciones local, autonómica y central.

La primera edil ha considerado que Santano "ha hecho bien en decir que se dejaban todos los puntos sobre la mesa para poder llegar a los consensos que siempre han sido protagonistas".

Preguntada por si uno de los puntos era la elección de Bernabé, María José Catalá ha respondido que uno era "la designación de un consejero por parte del Estado" y ha señalado que "todas esas circunstancias requieren información".

Sobre la posible incorporación de la delegada del Gobierno, la alcaldesa ha afirmado que "el secretario de Estado ha sido extraordinariamente elegante dejando sobre la mesa los puntos en aras al consenso" y ha descartado pronunciarse al respecto antes de hablar "de forma tranquila y sosegada" todas las partes. "Lo interesante es acordar las circunstancias del proyecto y que exista clima de consenso, de institucionalidad y de corrección" en la sociedad, ha declarado.

"ESPÍRITU DE COLABORACIÓN"

Martínez Mus ha aseverado que "lo mejor era dejar sobre la mesa" los asuntos previstos teniendo en cuenta que el "espíritu de colaboración" que se ha dado durante "tantos años" debe "seguir siendo la premisa principal de actuación de la sociedad".

"Nos faltaba información para poder celebrar la junta como hubiera sido deseable. Lo mejor es tener todos los datos", ha asegurado el conseller, además de afirmar que lo sucedido "no va a significar un cambio de rumbo ni una pérdida de objetivos" ni "ningún obstáculo para el funcionamiento normal" de la entidad.

El portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuán, ha calificado de "vergonzoso" el "veto" a Bernabé" y ha considerado que "responde a la intención de frenar la creación de un gran corredor verde en la ciudad como defiende" la delegada, además de reflejar "la inseguridad política de María José Catalá" frente esta última.