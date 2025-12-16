El gobierno de Alcoi niega haber autorizado un "rodaje sexual" en el cementerio tras las acusaciones del PP

Imagen del cementerio de Alcoi - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) ha acusado al alcalde del municipio, Toni Francés, de haber "permitido la grabación de una película para adultos en el cementerio municipal y más concretamente en la tumba de Camilo Sesto, un espacio que debería ser tratado con el máximo respeto institucional, cultural y moral". Sin embargo, desde el ejecutivo local de PSPV y Compromís niegan "haber autorizado un rodaje de carácter sexual en el cementerio municipal" desde la Film Office municipal.

En concreto, el portavoz del PP en el consistorio, Carlos Pastor, sostiene que es "incomprensible que el gobierno de Toni Francés no haya establecido límites claros ni criterios éticos mínimos para autorizar rodajes en espacios públicos tan sensibles" y que "la permisividad demostrada en este caso evidencia una preocupante dejación de responsabilidades y una ausencia total de sentido común".

"Para nosotros este hecho supone una grave falta de sensibilidad hacia la memoria del artista, hacia su familia y hacia el conjunto de alcoyanos, que entienden el cementerio como un lugar de recogimiento, respeto y dignidad, no como un escenario para actividades de este tipo", ha manifestado el grupo 'popular' en un comunicado.

Además, el PP se ha preguntado si "esta es la Film Office que quiere Toni Francés". "Queremos que se nos den explicaciones y sobre todo que se revisen urgentemente los protocolos de autorización de rodajes, para garantizar que nunca más se repita una situación tan bochornosa. La promoción de la ciudad no puede hacerse a cualquier precio ni sacrificando el respeto, la dignidad y los valores de los alcoyanos", ha apuntado.

SOLICITUD

Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, conformado por PSPV y Compromís, han contestado a estas acusaciones en un comunicado, en el que han desmentido "de forma rotunda las acusaciones vertidas" por el PP "en relación con la supuesta autorización de una grabación de una película para adultos en el cementerio municipal y, en concreto, en la tumba de Camilo Sesto".

Así, han señalado que "en ningún momento se solicitó, autorizó ni grabó" alguna escena "de carácter sexual o pornográfico" y que, "de haberse producido una petición de este tipo, habría sido automáticamente denegada".

Al respecto, añaden que "la Alcoy Film Office recibió una solicitud para la grabación de dos escenas de una obra audiovisual que, según la documentación presentada, consistían únicamente en una toma en la que un actor caminaba por una de las calles del cementerio y otra en la que aparecía sentado en un banco frente a una tumba".

Y concretan que "la solicitud especificaba expresamente que no se mostrarían los nombres de ninguna lápida, que la grabación tendría una duración aproximada de 60 minutos y que la escena se enmarcaba en un contexto de duelo, introspección y encuentro humano, sin ningún contenido explícito ni inapropiado".

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha subrayado que el Ayuntamiento y la Film Office "se toman muy en serio la protección del cementerio de San Antonio Abad como espacio patrimonial, cultural y de memoria" y ha hecho hincapié en que "esta sensibilidad se ha demostrado en numerosas ocasiones".

"De hecho, en anteriores solicitudes se han denegado rodajes, incluidos programas de televisión de carácter esotérico, por considerar que no eran compatibles con el respeto que merece este lugar", ha señalado.

Desde el gobierno municipal consideran "irresponsable tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía". En este sentido, remarcan que "no existe ninguna referencia en la solicitud ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad y que las acusaciones lanzadas carecen de base documental".

ORDENANZA DE RODAJES

Asimismo, el ejecutivo de Francés ha indicado que "se encuentra en fase de tramitación una ordenanza reguladora de rodajes, cuyo borrador ha sido puesto a disposición de todos los grupos municipales, incluido el PP, para que pudieran realizar aportaciones o alegaciones".

En este sentido, han recalcado que "ninguna de las formaciones planteó hasta la fecha la inclusión de una cláusula específica sobre este tipo de producciones". No obstante, "y desde una actitud de responsabilidad institucional", el gobierno municipal ha anunciado que "retomará el texto de la ordenanza para incorporar de manera expresa la prohibición del rodaje de producciones para adultos o de aquellas que puedan vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal, antes de su elevación al pleno".

"El trabajo de la Film Office se realiza siempre con criterios profesionales, técnicos y de respeto al patrimonio", ha concluido Zamorano, quien ha lamentado que "se intente desacreditar ese trabajo y generar alarma social a partir de una interpretación interesada de los hechos, algo que tampoco contribuye al respeto ni al patrimonio ni a las personas que trabajan para protegerlo".

El ejecutivo local de Alcoi ha reiterado que "la promoción audiovisual de la ciudad se lleva a cabo con rigor y responsabilidad, garantizando que cualquier rodaje autorizado sea plenamente compatible con los valores de respeto, dignidad y memoria que defiende la ciudadanía alcoyana".