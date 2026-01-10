El Gobierno amplía las ayudas para proteger a los municipios frente a futuras inundaciones tras la dana

Efectos de las lluvias en el barranco del Poyo a su paso por Picanya y Paiporta. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España refuerza su compromiso con los municipios afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre y noviembre de 2024 y da un paso más en la reconstrucción y la prevención frente a futuras emergencias climáticas.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado una nueva orden que "amplía y flexibiliza" las ayudas ya concedidas, permitiendo a las entidades locales "no solo reparar los daños sufridos, sino también mejorar, ampliar y adaptar sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones", ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.

La Orden TMD/1586/2025, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, modifica la Orden TMD/101/2025 y entra en vigor inmediatamente adaptando el marco de ayudas al nuevo enfoque impulsado por el Gobierno: reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas frente a los efectos del cambio climático.

A través de la Orden TMD/101/2025, el Ministerio concedió 1.745 millones de euros, abonados por anticipado, a 78 entidades locales --77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia-- para financiar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios dañados por la riada, "uno de los episodios meteorológicos más graves de la historia reciente".

Con esta modificación normativa, el Ejecutivo amplía el alcance de esas ayudas para que puedan destinarse también a la mejora y ampliación de infraestructuras municipales dañadas; la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático; la construcción de nuevas infraestructuras municipales destinadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones; la adquisición de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas y la financiación de asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos.

La orden refuerza, además, la coordinación institucional al atribuir al Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana las funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Este refuerzo de la gobernanza permitirá agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y garantizar un control "más eficaz" de unas inversiones clave para la recuperación de los territorios afectados.

La medida se enmarca en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, centrada en el relanzamiento económico, la normalización de los municipios golpeados por la tragedia y la prevención ante futuras emergencias climáticas.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su voluntad de "no limitarse a reparar los daños, sino de avanzar hacia un modelo de reconstrucción que proteja mejor a la ciudadanía, refuerce los servicios públicos y prepare a los municipios frente a los retos climáticos del futuro".