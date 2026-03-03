El Gobierno anuncia 40.000 euros para la Senda del Poeta "ante la pérdida de financiación de la Generalitat Valenciana"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha anunciado este martes que respaldará la organización de la Senda del Poeta con una ayuda de 40.000 euros "ante la pérdida de financiación de la Generalitat Valenciana". Este evento, también conocido como Camino Hernandiano, es una propuesta de trayecto que recorre las localidades más vinculadas a la vida del poeta oriolano Miguel Hernández.

Organizado desde 1998 por la Fundación Cultural Miguel Hernández, en colaboración con otras organizaciones e instituciones, "este año no contará con la financiación que desde hace años le concedía" la administración autonómica, recalcan en un comunicado desde el departamento que dirige Ernest Urtasun.

"Es por esto que, tan pronto se ha sabido que el evento corría riesgo de no celebrarse, el Ministerio de Cultura ha decidido apoyar económicamente la Fundación, con el objetivo de sufragar los gastos de organización y logística y que la Senda del Poeta se pueda realizar en 2026 con normalidad", apuntan.

Así, este año la celebración se retrasará cerca de un mes, hasta el 25 y 26 de abril, "debido a la pérdida de apoyo de la Generalitat en el último momento y la consecuente reorganización, tanto logística como administrativa, que incluye la solicitud de los permisos necesarios para su realización", agregan desde el Ministerio.

Este evento se organiza cada año alrededor del día del aniversario de la muerte de Miguel Hernández, el 28 de marzo. La elección de esta fecha vincula la historia y trayectoria del poeta con "el reconocimiento de su figura como víctima de la dictadura, encarcelado por su apoyo a la República y a quien se le negó atención médica en la prisión, hasta provocar su muerte". "Censurar este aspecto de su vida, así como su vínculo y defensa de la República, va en contra de la Ley de Memoria Democrática", apuntan.

URTASUN: "HEMOS GARANTIZADO NUESTRO APOYO"

Al respecto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que "intentar borrar el contexto en el que murió Miguel Hernández es reescribir la historia, y la memoria democrática no se recorta por incomodidad ideológica".

Y ha añadido: "Donde se trate de ejercer la censura, o de borrar nuestra memoria democrática, ahí estará el Ministerio de Cultura, y por eso hemos garantizado nuestro apoyo para que este homenaje a Miguel Hernández se siga celebrando".

Desde el Ministerio de Cultura han resaltado que cada año centenares de personas participan en esta actividad que se inició en 1998. Desde entonces, y coincidiendo con el fin de semana más próximo al día 28 de marzo, se efectúa a pie el camino por lugares significativos en la vida y obra de este poeta de la Generación del 27. Este año, la Senda del Poeta se celebrará "unas semanas más tarde de lo habitual, previsiblemente en el mes de abril".

La Senda del Poeta recorre unos 68 kilómetros durante tres días. El itinerario se inicia habitualmente en Orihuela, municipio donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, pasa por la localidad de Cox, donde vivió su primera etapa familiar con su esposa Josefina Manresa; por la ciudad de Elche, donde vivieron y murieron su viuda e hijo y donde se encuentra la sede de la universidad que lleva su nombre, y finaliza en Alicante, ciudad donde falleció el poeta el 28 de marzo de 1942 y en cuyo cementerio se encuentra enterrado.