El Gobierno aprueba 60 millones en ayudas a municipios afectados por la dana para reforzarse frente a inundaciones

Archivo - Estado actual de la localidad de Chiva afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, a 24 de octubre de 2025 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por un importe de 60 millones de euros destinadas a los municipios afectados por la dana y asociados a áreas con riesgo potencial significativo de inundación, con el objetivo de impulsar actuaciones que aumenten su resiliencia frente a futuras inundaciones.

Podrán acceder a estas ayudas los 78 municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, afectados por la dana y asociados a áreas con riesgo potencial significativo de inundación.

Estas ayudas dan cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto-ley 12/2025, que habilitó al Miteco para poner en marcha un programa específico de apoyo a los municipios más afectados por las inundaciones registradas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El principal objetivo de estas actuaciones es facilitar la recuperación de los municipios y reducir los daños humanos, sociales y económicos que pueden ocasionar nuevos episodios de inundación. La adaptación de edificios e infraestructuras también contribuye a mantener operativas las rutas de evacuación y mejorar la capacidad de respuesta durante las emergencias.

Las subvenciones permitirán financiar una amplia variedad de actuaciones destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones. Entre ellas, la adquisición de equipamientos que impidan la entrada del agua o faciliten su evacuación, como barreras temporales o permanentes, válvulas antirretorno o bombas de achique, u obras de reparación y adaptación de edificios e infraestructuras afectadas, incluyendo impermeabilización, protección de instalaciones vulnerables, sellado de accesos o mejora de elementos de contención.

También la implantación de medidas para mejorar la gestión de las emergencias, como planes municipales de adaptación al riesgo de inundación o sistemas locales de alerta temprana, actuaciones para adaptar explotaciones ganaderas frente al riesgo de inundación o la adquisición de terrenos o edificaciones afectadas para destinarlos a actuaciones de protección frente a inundaciones, así como otras intervenciones sobre vías de comunicación e infraestructuras situadas en las zonas afectadas.

15 DÍAS DE PLAZO

Tras la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los municipios dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes, identificando las actuaciones que pretenden desarrollar y su presupuesto estimado.

Las actuaciones subvencionadas se podrán ejecutar durante un periodo máximo de cuatro años desde la recepción de la ayuda. Además, serán financiables actuaciones ya iniciadas o ejecutadas desde el 30 de octubre de 2024.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas destinadas a la misma finalidad.