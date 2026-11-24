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VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras de las mejoras funcionales, de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la autovía A-7 en el tramo de unos 2,9 kilómetros comprendido entre el enlace con la CV-35 y el enlace con la V-30, en la provincia de València. El valor estimado del contrato asciende a 147,1 millones de euros.

Por otro lado, ha autorizado a licitar las obras de rehabilitación del firme de 10,5 kilómetros de la V-30 entre València, Mislata y Quart de Poblet por 19,3 millones de euros y por otros 42,1 millones las obras de mejora del enlace entre la V-30 y la CV-30 en València.

Respecto al By-pass, las obras forman parte del conjunto actuaciones que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo sobre la autovía A-7 que circunvala el área metropolitana de la ciudad de València por el oeste.

El tramo sobre el que se actuará es el comprendido entre los kilómetros 324 y 326,9 de la autovía A-7, entre la autovía autonómica CV-35 y la autovía V-30 de la Red de Carreteras del Estado, ha especificado el Ejecutivo central en un comunicado.

Las obras permitirán incrementar la capacidad de dicho tramo, solucionando de este modo las importantes retenciones existentes tanto en la hora punta como en gran parte de la franja diurna, ya que en la actualidad soporta una intensidad superior a los 110.000 vehículos/día, con más de 24.000 vehículos pesados/día.

La longitud aproximada del tronco de la actuación es de unos 2,9 kilómetros y comprende también la remodelación de varios de los ramales existentes en el enlace entre la autovía A-7 y la autovía autonómica CV-35. El tronco de la actuación está formado por dos calzadas centrales principales, una para cada sentido de circulación, con tres carriles cada una, que comienzan en el kilómetro 324 de la autovía A-7 en sentido Alicante.

Ambas calzadas darán servicio mayoritariamente al tráfico de largo y medio recorrido. Para dar servicio al tráfico de corto recorrido se ejecutarán nuevas calzadas laterales a derecha e izquierda que discurrirán paralelas a la autovía.

Todas estas calzadas conectarán a su vez con las laterales actualmente en construcción al norte de esta actuación, entre los enlaces con la CV-32 y la CV-35. Con esta nueva distribución de plataformas, la actual A-7 pasará a disponer calzadas laterales adicionales en ambas márgenes que tendrán su correspondiente conexión en sendos enlaces al inicio y final del tramo.

La ampliación de la infraestructura de la autovía A-7 conlleva la demolición y sustitución de los tres pasos superiores existentes en el tramo, sustituyéndolos por nuevas estructuras con una sección transversal más amplia que la actual. Esta mayor anchura permitirá disponer no sólo los carriles para la circulación de los vehículos sino también una plataforma adicional para el tráfico ciclopeatonal.

Igualmente, se ejecutará una nueva pasarela peatonal al final del tramo en paralelo al paso superior que conecta la zona del IES La Canyada con la Calle Islas Canaria del polígono Fuente del Jarro. Asimismo, se ejecutarán medidas preventivas y de integración ambiental para "minimizar las potenciales afecciones ambientales" de las actuaciones proyectadas, tanto durante la fase de construcción como de explotación de la obra proyectada.

En este contexto, destaca la disposición a lo largo de todo el tramo tanto de pantallas como de cubriciones acústicas, así como otras medias para reducir el impacto visual y mejorar la integración ambiental del entorno.

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA V-30

Por otro lado, el Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras de rehabilitación a lo largo de 10,5 kilómetros de firme de la autovía V-30 entre València y las localidades de Mislata y Quart de Poblet por un valor estimado de 19,26 millones de euros (IVA no incluido).

Esta actuación tiene por objetivo la rehabilitación del firme a nivel superficial entre los kilómetros 0 y 10,5 de la de la V-30 en su margen derecha, permitiendo mejorar la seguridad viaria del tramo, la comodidad del usuario y alargar la vida útil del firme.

La solución estudiada pasa por el fresado de un espesor variable de mezcla bituminosa, dependiendo de la zona de la vía, categoría de tráfico y la profundidad de las discontinuidades, para su posterior reposición. Las nuevas mezclas asfálticas que se utilicen para la reposición contendrán un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado de otras mezclas, "favoreciendo de este modo la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado".

Como obras complementarias, se proyecta la colocación de nuevos sistemas de contención en el lateral de la calzada principal, a fin de garantizar la seguridad viaria de la autovía en todo su recorrido.

Esta actuación se enmarca en el Plan para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado que genera un "impulso significativo" para optimizar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

ENLACE DE LA V-30 Y LA CV-30

En tercer lugar, el Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras de mejora de la capacidad y funcionalidad del enlace entre la autovía V-30 de acceso al Puerto de València y la CV-30, en la margen derecha de la V-30, en la provincia de València. El valor estimado del contrato asciende a 42,1 millones de euros (IVA no incluido).

Los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 9,6 y 13 de la carretera V-30 y tienen por objetivo mejorar la capacidad y la funcionalidad del enlace entre la V-30 y la CV-30 (Ronda Norte de València). Se llevará a cabo mediante la remodelación del enlace de conexión de Quart de Poblet con Mislata y prolongación de las calzadas central y lateral de la margen derecha de la V-30 (sentido A-7), de modo que una de ellas continúe hacia la A-7 y la otra conecte directamente con la CV-30.

La longitud del tramo de la V-30 en su margen derecha objeto de las obras es de 2,86 kilómetros en su calzada central (hacia la A-7), y de 2,27 kilómetros en su calzada lateral (hacia la CV-30). Se remodelará el Enlace de Quart de Poblet, con la disposición de una glorieta y nuevos ramales de enlace y conexión para reordenar los distintos movimientos, además de calzadas de servicio y reposición de caminos de acceso a las fincas colindantes.

Además, se proyecta la ampliación de tres estructuras, dos pasos superiores, cuatro pasos inferiores y cuatro muros. La actuación se completa con la disposición de medidas de protección acústica e integración ambiental.