El Gobierno autoriza la liberación definitiva del peaje de la AP-7 Circunvalación de Alicante

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la liberación definitiva del peaje de la AP-7 Circunvalación de Alicante, tras comprobar "la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024".

De este modo, la autopista se configura "con carácter permanente" como "una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido", según ha subrayado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Mientras tanto, durante un periodo transitorio, SEITT continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.

El Ministerio de Transportes ha apuntado que los usuarios de la AP-7 Circunvalación de Alicante "gozaban hasta ahora" de una bonificación del cien por cien en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para "comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima".

La medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026. A la vista de los "buenos resultados socioeconómicos y ambientales" obtenidos en la prueba piloto, "confirmados por los análisis de tráfico y la significativa reducción de emisiones contaminantes en la A-70", el Gobierno ha optado por la liberación definitiva del peaje.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación del Acuerdo de 3 de diciembre de 2024 que determinaba las tarifas a cobrar por SEITT en sus autopistas para el periodo 2025-2032.

Esta modificación, además de abordar la gratuidad indefinida de la AP-7, "mejora la habilitación del Ministerio para establecer bonificaciones temporales de peaje en las autopistas, permitiendo que estas bonificaciones puedan ser financiadas por otras administraciones o entidades".