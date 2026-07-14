El Gobierno autoriza las obras del tramo principal del barranco de La Saleta con una inversión de 132 millones de euros

Archivo - Un puente del barranco de La Saleta, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la celebración del contrato de obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, en el tramo comprendido entre Aldaia y la Vía Verde (Valencia), con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones (IVA incluido).

Esta actuación se complementará con un segundo proyecto, ya aprobado técnicamente y de próxima licitación, para la conexión bajo la V-30 con el nuevo cauce del Turia. El presupuesto para este es de 14 millones. En conjunto, la inversión en el barranco de La Saleta superará los 150 millones, incluidos los contratos de asistencia técnica asociados a las obras, informa el Ejecutivo en un comunicado.

Esta actuación constituye una de las principales intervenciones previstas para reducir el riesgo de inundación en una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno para incrementar la resiliencia del territorio frente a episodios de lluvias extremas.

Las obras permitirán mejorar el funcionamiento hidráulico del barranco de La Saleta, incrementando su capacidad de desagüe y reduciendo la peligrosidad de las avenidas a su paso por el entorno urbano. Con ellon se persigue minimizar los daños sobre la población, las viviendas, las actividades económicas y las infraestructuras, reforzando al mismo tiempo la seguridad de las personas.

La actuación se enmarca en la estrategia del Miteco para adaptar las cuencas al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, combinando actuaciones estructurales con medidas de planificación, prevención y adaptación.

PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES

El proyecto forma parte del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la DANA del 29 de octubre de 2024, que recoge un conjunto de actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundación en las zonas más vulnerables de la Comunitat Valenciana. La autorización del contrato supone un nuevo avance en la ejecución de las actuaciones comprometidas por el Gobierno para mejorar la protección frente a inundaciones y reforzar la resiliencia de los territorios afectados.