El gobierno de Barcala defiende que "avanza" en los presupuestos de Alicante para 2026 con la "rebaja" del IBI

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, donde gobierna el PP en minoría con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, ha asegurado que "avanza" en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 y que "acelera los trámites para incluir" en estas cuentas la "rebaja" del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en 1,1 millones.

El ejecutivo local ha destacado en un comunicado que "rebajará de nuevo el impuesto en los próximos dos años hasta los 3,3 millones gracias al acuerdo con el grupo municipal Vox tras la rebaja de 1,1 millones aprobada en el pleno de septiembre".

"Tenemos muy claro que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los alicantinos y por eso vamos a aplicar rebajas sucesivas en el IBI que sumarán 3,3 millones a razón de 1,1 millones al año, tal y como hemos aprobado este año con el grupo municipal Vox", ha manifestado la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali.

Según la concejala del PP, el "compromiso" del equipo de gobierno con los alicantinos es "que el esfuerzo que tengan que realizar para cumplir con sus obligaciones fiscales sea el que tiene que ser, sobre todo teniendo en cuenta el infierno fiscal" al que, tal y como ha asegurado, "somete" el Gobierno de España, "que, además, no se traduce después en inversiones" ni la capital alicantina ni en el resto de la provincia.

"Estamos trabajando en los presupuestos municipales, cuya tramitación marcha a buen ritmo y que incluirá esta medida, así que, por mucho que le moleste a la izquierda, nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos y con los pactos alcanzados y continuaremos con nuestra hoja de ruta diseñada para mejorar la vida de los alicantinos", ha aseverado Beldjilali.

Desde el equipo de gobierno han incidido en que la nueva ordenanza del IBI aprobada en el último pleno se suma a la rebaja del cinco por ciento que ya se aplicó en 2019, "de manera que el acumulado se situará en cerca del 10% dentro de cara a 2027". En la actualidad, según el ejecutivo del PP, "un total de 336.409 viviendas y locales de Alicante se benefician de la rebaja".

"BONIFICACIONES"

Además, ha recordado que "la ordenanza aprobada prevé distintos tipos de bonificaciones". Entre ellas, destacan "la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos y también la aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que alcanzan el 50%".

Igualmente, hay otra "a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo".