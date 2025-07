El gobierno de Barcala defiende su gestión de la limpieza en Alicante y dice que respeta la manifestación de la CAL

Compromís pedirá en el pleno de julio la dimisión o cese de Villar como concejal

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado que respeta "cualquier manifestación" siempre que se haga "con educación", como la convocada este lunes por la tarde por la Coordinadora Alicante Limpia (CAL) para alertar de la "suciedad" en la ciudad. En este punto, ha defendido la gestión del ejecutivo municipal del PP en la limpieza de la capital alicantina.

Así lo ha expresado el también edil de Limpieza y Gestión de Residuos este martes durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por una valoración de la protesta realizada por esta agrupación en la plaza del Ayuntamiento.

Además, Villar ha reconocido que "también hay que agradecer" que la manifestación del lunes se desarrollara "dentro de un tono educado" y ha dicho que "no fue necesario" imponer sanciones a quienes protestaron y realizaron una 'performance' con bolsas de basura, después de que asegurara anteriormente que alguien se podría marchar de allí "con los bolsillos más vacíos". "A mí lo que me sorprende es que me llamen matón por decir que se van a cumplir las normas", ha apuntado.

Según el vicealcalde, "todo alicantino tiene que ser exigente" y si alguien entiende que la situación "es mejorable" y lo manifiesta, el ejecutivo local muestra hacia estas acciones su "total respeto". En este punto, ha defendido que el equipo de gobierno está "trabajando" para que cada día el servicio mejore.

También ha reconocido que puede haber "cuestiones puntuales" relacionadas con problemas de limpieza en la ciudad, que, tal y como ha remarcado, "está en condiciones y en orden". De hecho, considera que Alicante "está constantemente limpiándose" y "ensuciándose, como cualquier otra ciudad del mundo".

Villar ha incidido en que el servicio de limpieza municipal "sale completamente" y ha retado a los grupos de la oposición que den otro dato diferente a ese a que lo prueben. Así, ha remarcado que en verano la plantilla "se refuerza" y que "todas las semanas están entrando personas" a la contrata.

"Esa es nuestra obligación y nuestra motivación diaria: que el servicio se preste en las mejores condiciones para una ciudad turística, en una época como la veraniega. Entenderéis que es la más complicada del año", ha zanjado.

Además, preguntado por si el equipo de gobierno percibe un empeoramiento de la limpieza en la ciudad y si va a tomar medidas por ello, se ha limitado a contestar que el Ayuntamiento "está muy encima de la prestación".

COMPROMÍS PIDE LA DIMISIÓN DE VILLAR

Desde Compromís han avanzado que en el pleno de julio van a pedir la dimisión o cese de Villar como concejal por la gestión del servicio de limpieza municipal, que presta la concesionaria UTE Netial.

Sobre este asunto, el vicealcalde y Cutanda han manifestado que la coalición "está en su derecho a hacerlo, igual que" el pleno reprobó a "ciertos concejales" por "actitudes machistas", en referencia al portavoz de los valencianistas, Rafa Mas. "Cada uno tiene su penitencia. Otros por su gestión y otros por su comportamiento", ha añadido Villar.

Por su parte, Mas se ha preguntado en declaraciones a los medios "qué está haciendo el señor Villar", tras lo que ha enfatizado: "Permitiendo que la empresa no cumpla el contrato. Que convoque ya la auditoría de limpieza y cese de forma voluntaria y, si no, que Barcala lo cese, porque es lo que nos pide la gente".

El portavoz de Compromís también ha anunciado que "con el primer recibo de basura cuatriplicado, habrá una gran protesta social en las calles" y que la de este lunes en el Ayuntamiento de Alicante "no fue nada con lo que puede haber como no mejore el servicio y los alicantinos" vean esa tasa.

Además, ha insistido en que "Villar amenazó a las personas que iban a protestar y se encontró con una protesta masiva, pacífica y respetuosa", con "casi 400 personas de todos los barrios, incluso empresarios y hosteleros", además de "gente harta de vivir" en calles "llenas de basura".

También ha cuestionado al edil de Limpieza por haber defendido la contratación de refuerzos "con diez o 12 personas para toda la ciudad" y ha insistido en que la adjudicataria del servicio "no cumple con el contrato".

Además, ha afeado a Vox que "no abra la boca cuando se ha desmantelado la Policía Local de los barrios para destinarla a zonas turísticas" y de esta forma, según ha resaltado, no se pueda vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. "Le importa el odio y generar crispación y división", ha zanjado.