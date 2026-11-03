El gobierno de Barcala esperará a una sentencia firme sobre Julio de España antes de decidir si lo reprueba

Archivo - Julio de España (c), a su llegada al juicio en la Audiencia de Alicante junto a su hija, Mari Carmen de España (i) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido "prudencia" ante la petición de Compromís sobre reprobar al expresidente de Les Corts Valencianes Julio de España (PP), condenado por la Audiencia Provincial a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una paciente en su trabajo como médico, y ha abogado por esperar a que haya una sentencia firme para hacer "balance" y decidir si respalda o no la iniciativa.

"Evidentemente, cuando lo sea, ya lo valoraremos", ha indicado el vicealcalde de la ciudad, el 'popular' Manuel Villar, en la rueda de prensa ofrecida este martes después de la junta de gobierno local, tras ser preguntado por la propuesta que la coalición que encabeza Rafa Mas como portavoz pretende llevar al pleno para reprobar a De España y retirar placas con su nombre y reconocimientos.

Sobre si el equipo de gobierno va a apoyar esa iniciativa, Villar ha recalcado que la sentencia "no es firme" por el momento y que abogan por la "prudencia" en este tipo de casos, "afecte a quien afecte". "Lo hacemos siempre", ha sostenido.

Se da la circunstancia de que la concejala del PP Mari Carmen de España, integrante del gobierno de Barcala, es hija del expresidente de Les Corts ahora condenado. De hecho, se la ha visto acompañando a su padre al juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial entre los meses de mayo y junio de este año.

RETRATO EN LES CORTS

Las manifestaciones del ejecutivo municipal llegan después de que este lunes PSPV y Compromís pidieran formalmente retirar el retrato del expresidente de la galería que recoge imágenes de personas que han ostentado esta responsabilidad en Les Corts. En este caso, ocupó el cargo de segunda autoridad de la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007.

Preguntada por la sentencia relativa a De España, la portavoz socialista en el consistorio alicantino, Trini Amorós, ha recordado que el PSPV ha exigido la retirada de ese retrato porque, según ha señalado, "un agresor sexual no puede tener un hueco ni en la memoria ni en las paredes de las instituciones valencianas".

Según un comunicado del grupo socialista, Amorós ha afirmado igualmente que su formación "siempre estará al lado de las mujeres víctimas de agresiones sexuales" y ha reclamado al alcalde "que revise las políticas municipales de prevención de la violencia sexual".

"Lo que exigimos a Barcala es que fiscalice muy bien qué políticas de prevención de riesgo de violencia sexual está aplicando este Ayuntamiento. Es absolutamente reprochable que haya eliminado la Concejalía de Igualdad. Es inadmisible que no haya presupuesto para políticas municipales de Igualdad. Lo que queremos es que devuelva la dignidad a las mujeres alicantinas", ha sentenciado la portavoz del PSPV en el consistorio.