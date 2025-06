El gobierno de Barcala pide "sensatez" a la oposición para aprobar el plan económico-financiero en el pleno de Alicante

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ejecutivo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha pedido "sensatez" a los grupos políticos de la oposición para que se pueda aprobar en el pleno el nuevo plan económico-financiero, al que se dio luz verde el pasado viernes en una junta de gobierno extraordinaria para cumplir con la regla de gasto.

Esta petición la ha justificado en que "hay muchos proyectos y subvenciones que estarían pendientes de su aprobación" y ha remarcado que "con toda humildad y dedicación" los 'populares' están trabajando "para plantear medidas que puedan tener el apoyo" de toda la corporación.

Así lo ha señalado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, al ser preguntada por algunas críticas de la oposición al plan económico-financiero y por cuándo se prevé elevar este proyecto al pleno para su aprobación. Respecto a esto último, la portavoz ha indicado que se llevará a la sesión plenaria en cuanto se logren los apoyos.

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha insistido en lamentar que la regla de gasto es el "problema fundamental" que ha originado esta situación porque, tal y como ha recordado, no permite utilizar los 155 millones de euros que el Ayuntamiento tiene como remanente de tesorería.

Así, ha incidido en que cuando se aplicó esta regla había "una situación totalmente distinta" y "los ayuntamientos no tenían ni siquiera liquidez", por lo que "había que tener unas cortapisas" para que los consistorios "controlasen su gasto", si bien "la situación actual es totalmente distinta".

"Tenemos que aplicar este plan precisamente porque tenemos un tope de gasto de unas normas que se pensaron en circunstancias totalmente distintas", ha insistido el vicealcalde, quien ha recordado que el exceso de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2024, cifrada en unos 27 millones de euros, se ha debido a actuaciones que en "gran parte" están derivadas de "circunstancias que son atípicas", como los 1,5 millones de la modificación de crédito aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario en noviembre para destinarlos a la reconstrucción tras la dana en Valencia.

INCREMENTO DE INGRESOS

Además, Villar ha reconocido que con este plan habrá un incremento de ingresos en las arcas municipales y que, ante una posible subida de la recaudación de la zona azul, no necesariamente se tendría que modificar la ordenanza que la regula, ya que dichos ingresos "podrían ser por mayor superficie".

También ha indicado que, aunque el plan económico-financiero ya esté aprobado por la junta de gobierno --el que en principio se debe elevar al pleno--, "el orden de los factores, en este caso, a lo mejor no altera el producto".

"Nuestra intención es que eso se apruebe porque es lo que en este momento necesita la ciudad. Ojalá pudiésemos tener otras alternativas, pero es lo que necesitamos", ha enfatizado el vicealcalde.

De otro lado, preguntado por las críticas de Vox a que con este nuevo plan no se rebaje el impuesto de bienes inmuebles (IBI), algo incluido en el pacto presupuestario entre el PP y la formación que lidera Carmen Robledillo, ha asegurado que estas circunstancias pueden obligar a tener que reconsiderarlo y que "evidentemente no se ha hecho, ni mucho menos, con idea de poner en mal lugar ese acuerdo".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha asegurado que su grupo "en estos momentos" no puede aprobar este plan, al que se ha referido como "de ajuste, le guste o no le guste al señor Villar", porque "hay una falta total de transparencia".

En declaraciones a los medios, la edil socialista ha indicado que para este documento el gobierno local podría haberse planteado dos opciones, pero que se ha decantado "por hacer un plan económico-financiero a través de la vía de ingresos, es decir, haciendo recaer este ajuste en los bolsillos de todos los alicantinos y alicantinas".

"A lo largo de los folios en los que se desarrolla el plan económico, se habla constantemente de la revisión de las ordenanzas, es decir, de las tasas y los precios públicos. Una revisión que no es a la baja, sino que será en todo caso a la alza. No sabemos qué tasas son, no sabemos qué precios públicos son, no sabemos absolutamente nada, o sea, que se aprobaría un plan totalmente a ciegas", ha indicado.

Y ha apuntado: "La ORA y el arrastre de la grúa van a sufrir un incremento por la mayor ocupación, pero yo quiero recordar que en estos momentos no está ni siquiera licitado ese proyecto y fue retirado, además, en el orden del día de la última junta local de gobierno porque no había emitido su informe el interventor".

"Por tanto, nos está intentando trasladar que se va a resolver con dos o tres cositas y eso sabe que es totalmente incierto. Por tanto, no vamos a aprobar ese plan porque no conocemos en qué consiste realmente, porque es opaco, porque están improvisando totalmente medidas", ha aseverado Barceló.

Asimismo, la portavoz del PSPV en el consistorio ha indicado que, además del Ayuntamiento, "hay otro organismo que también incumple la regla de gasto, que es la televisión Alacantí". "Por tanto, el señor Villar y el equipo de gobierno del señor Barcala se tendrán que replantear qué va a pasar a partir de ahora", ha agregado.

Y ha zanjado: "Basta ya de la falacia que escuchamos constantemente al señor Barcala, hablando de que el Gobierno de España no nos deja gastar nuestros ahorros. No confunda a los ciudadanos. El problema lo tiene la ejecución del presupuesto".