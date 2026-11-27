Archivo - Restos de un camping tras el paso de la dana Adam- ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha declarado obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana Adam, que afectó al litoral de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia entre los días 17 y 19 de octubre de 2026. La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 3.319.000 euros y un plazo inicial de ejecución de hasta nueve meses.

El episodio meteorológico, de carácter excepcional, provocó importantes precipitaciones, inundaciones y graves afecciones en distintos puntos de la costa, recuerda el Ejecutivo central en un comunicado.

El temporal llegó a superar los cuatro metros de altura de ola significante en la boya de Valencia, un umbral que refleja la intensidad del oleaje y su capacidad para provocar importantes movimientos litorales. Los daños se concentran principalmente en la movilización y pérdida de arena y grava en las playas, que ha provocado basculamientos y pérdida de cota, además de afecciones puntuales a determinadas estructuras.

Esta situación ha dejado algunos tramos del litoral especialmente vulnerables ante la posible llegada de nuevos temporales durante el invierno, por lo que resulta necesario intervenir de manera inmediata para reforzar su capacidad de respuesta y evitar un mayor deterioro.

Las actuaciones contemplan la retirada de restos y elementos que puedan obstaculizar los trabajos, la búsqueda y recirculación de arenas y gravas para su recolocación y, cuando sea necesario, la reparación o el refuerzo de determinadas infraestructuras de protección.

El objetivo, explica el Miteco, es recuperar una reserva suficiente de material en las playas que pueda movilizarse durante futuros episodios de oleaje y contribuir así a su función natural de defensa de la costa.

ACTUACIONES

En la provincia de Alicante, los trabajos se concentrarán en distintas playas del norte y centro, donde se han detectado pérdidas de áridos y basculamientos, así como necesidades puntuales de reparación o refuerzo de estructuras, como el espigón del Postiguet, en la ciudad de Alicante. La inversión prevista asciende a 800.000 euros.

En Castellón, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, se actuará en los municipios de Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicàssim, Burriana, Moncofa y Almenara, para recuperar las pérdidas de arena y grava ocasionadas por el temporal.

Por su parte, en la provincia de Valencia se destinarán 1.419.000 euros a actuaciones en Meliana, Alboraya y Tavernes de la Valldigna, donde se ha constatado una pérdida significativa de arena con escasas posibilidades de recuperación natural.

También se han identificado afecciones en Oliva, Piles, Daimús y Guardamar de la Safor. Los trabajos incluirán la recolocación de áridos y, puntualmente, la formación de cordones dunares de protección.

La declaración de emergencia permitirá agilizar la contratación y ejecución de los trabajos, dada la necesidad de intervenir sin demora ante el riesgo que supone la situación actual de determinados tramos del litoral. La financiación procede del crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, para responder a los daños causados por la dana Adam.