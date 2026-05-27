El Gobierno declara VDS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público

El Gobierno impulsa VDS como referente tecnológico internacional al declararlo Acontecimiento de Excepcional Interés Público - VDS

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha declarado el evento tecnológico internacional VDS, organizado por Startup Valencia desde 2018, como Acontecimiento de Excepcional Interés Público tras su aprobación por el Consejo de Ministros.

Esta declaración, "una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país", refuerza el posicionamiento de VDS como "referente tecnológico internacional y consolida el papel de Valencia como uno de los hubs de innovación y emprendimiento de mayor proyección en Europa", ha destacado VDS en un comunicado.

La declaración sitúa al evento tecnológico internacional dentro del marco de iniciativas reconocidas por su especial relevancia económica, social y estratégica, y permitirá aplicar un régimen fiscal específico para las entidades colaboradoras vinculadas al acontecimiento. Esta medida favorecerá una mayor implicación del sector privado en el desarrollo y proyección internacional del evento.

El presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, ha valorado este reconocimiento como "una noticia de enorme importancia para VDS, para Startup Valencia y para el conjunto del ecosistema innovador valenciano".

"Esta declaración reconoce el trabajo realizado durante los últimos años para consolidar VDS como una plataforma internacional de conexión entre startups, inversores, corporaciones e instituciones. También refuerza una colaboración público privada que ha sido clave para que Valencia gane peso como hub tecnológico en Europa", ha señalado Hortelano.

El presidente de Startup Valencia ha agradecido el apoyo de las instituciones que han contribuido a hacer posible este reconocimiento entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España que finalmente lo ha aprobado en el Consejo de Ministros.

"Desde el primer momento hemos encontrado una interlocución muy positiva y una voluntad clara de acompañar un proyecto que tiene impacto para Valencia y para España. La implicación de las administraciones involucradas ha sido determinante para que esta declaración pudiera avanzar", ha añadido.

VDS reúne en València cada año a startups y scaleups de alto potencial, corporaciones líderes, inversores internacionales y referentes globales del sector tecnológico. El evento actúa como punto de encuentro para generar oportunidades de negocio, inversión y colaboración entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Desde su primera edición en 2018, VDS ha contribuido al posicionamiento de Valencia como hub tecnológico internacional y al fortalecimiento del ecosistema emprendedor e innovador de la Comunitat Valenciana. Su crecimiento ha ido acompañado de una mayor presencia de startups internacionales, fondos de inversión, grandes corporaciones, instituciones y líderes tecnológicos.

La próxima edición de VDS se celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La cita prevé reunir a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Startup Valencia es la organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2017 que conecta desde Valencia a más de 3.000 startups y scaleups con capital global, talento internacional y alianzas estratégicas en Europa y América.

Este impacto genera un volumen de negocio anual de más de 2.000 millones de euros y contribuye a la creación de más de 22.000 empleos en el sector.