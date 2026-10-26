El Gobierno declarará este martes la zona catastrófica por la dana Adam y suma 150 peritos para acelerar indemnizaciones

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una visita a Oliva tras la dana Adam- ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración como 'gravemente afectados' de los municipios golpeados por la dana Adam, un "primer paso que habilita la llegada de las ayudas" del Gobierno y que permitirá "ir acelerando" la respuesta a los damnificados.

Así lo ha avanzado tras visitar los municipios valencianos de Gandia y Oliva, donde también ha detallado que el Consorcio de Compensación de Seguros "a partir de los próximos días" va a "redoblar su plantilla" e incorporará un refuerzo de 150 peritos adicionales para "poder llegar allí donde se les llame".

Carlos Cuerpo ha visitado este lunes dos de los municipios más afectados por la dana Adam. En Gandia, se ha reunido con la Federación de Empresarios de la Safor, y después ha acudido al Camping Kiko Park, afectado por las tormentas y donde aún son visibles los daños. Le han acompañado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant; el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez.

El ministro de Economía ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas mortales de esta dana y de la del 29 de octubre, y ha detallado que, a fecha de este domingo, el Consorcio ha recibido en torno a unas 13.000 solicitudes de indemnización, la mitad de ellas procedentes de Oliva. Unas 6.000 están relacionadas con viviendas o comunidades de propietarios y otras 6.000 relacionadas con vehículos.

Sobre el plazo en el que los afectados podrán empezar a cobrar ayudas, Cuerpo ha apuntado que, "si mañana aprobamos esa declaración, en los próximos días querríamos cuanto antes llevar ya las ayudas específicas de los distintos ministerios".

El vicepresidente primero ha insistido en que el Gobierno intentará "agilizar al máximo los trámites y permitir ya, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, oficinas para que los ciudadanos afectados puedan ir no solo a recabar información sobre las ayudas a las que tienen derecho, sino también a agilizar la tramitación".

"Por lo tanto, damos un paso mañana para ir acelerando. El consorcio sigue su camino y esperemos también que, cuanto antes, se puedan realizar esos peritajes y puedan empezar a llegar también esas indemnizaciones", ha agregado.

"LO QUE NOS PIDEN ES TODA CELERIDAD POSIBLE"

Según el titular de Economía, el mensaje principal de los empresarios con los que se ha reunido es "la necesidad de que las ayudas vengan lo antes posible". "Lo que nos piden es toda la celeridad posible en el desembolso de las ayudas y también en la peritación y desembolso de las propias indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros", ha explicado.

Por ello, ha resaltado que el Gobierno está "redoblando esfuerzos, poniendo más peritos e intentando acelerar al máximo esa valoración de los daños", a fin de que "no haya ninguna situación a corto plazo de falta de liquidez que pueda derivar en un daño permanente en estos negocios".

En ese sentido, ha asegurado que, tras la dana del 29 de octubre de 2024 y otras catástrofes, el Gobierno ha aprendido a ir acelerando al máximo" la respuesta. El ministro ha detallado que se han pagado el 99,7 % de las indemnizaciones por la dana del 29 de octubre. Fueron cerca de 250.000 solicitudes con un importe total en torno a los 4.700 millones de euros, ha destacado.

Respecto a cuánto ascenderán las ayudas e indemnizaciones por la dana Adam, el ministro ha señalado que se "intentarán ajustar las ayudas al impacto y a la afectación", pero que en este momento se está en fase de valoración.

Así, ha puntualizado que se desconoce hasta qué punto está la industria afectada, el pequeño comercio o el parque de viviendas. Por ejemplo, ha recordado que en la dana de 2024 más de la mitad de solicitudes de indemnización se correspondían a vehículos. Por el momento, de las 13.000 solicitudes por la dana Adam, 6.000 son por vehículos, así que "hay que tener una actuación especial" como ya hubo en 2024.

De este modo, el ministro ha recordado que la indemnización media que se dio a los propietarios de vehículos en la dana del 29 de octubre fue de cerca de 9.000 euros y, paralelamente, se habilitaron ayudas para la compra de vehículos nuevos que "han permitido que se compren en torno a unos 43.000-44.000 vehículos nuevos en la provincia de Valencia".

AYUDA PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS Y CAÑAS

Interpelado sobre si el Gobierno se hará cargo o ayudará a los ayuntamientos para retirar cañas y residuos de las vías públicas, Cuerpo ha reconocido que es necesario "apoyar a los ayuntamientos para que sean capaces de desarrollar las actuaciones" de limpieza y desescombro.

Así, ha avanzado que el miércoles el ministro de Hacienda, Arcadi España, se reunirá con los ayuntamientos para "habilitar ese elemento de flexibilidad que sea necesario para que los ayuntamientos con apoyo del Estado puedan ser capaces" de llevar a cabo estas tareas, y ha señalado la voluntad de "ayudar y de colaborar todo lo posible".