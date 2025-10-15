El Gobierno destina 2,65 millones para reparar daños de la dana de 2024 en carreteras y en 12 municipios de Castellón

Archivo - Imagen de archivo de un río desbordado por la dana en 2024 - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 15 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha asignado un total de 2.653.344,18 euros a la provincia de Castellón para subvencionar la reparación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial ocasionados por la dana que afectó a la Península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La resolución, que distribuye un total de 60,5 millones de euros a nivel nacional, financiará 22 proyectos en la provincia de Castellón. Las ayudas beneficiarán a 12 municipios: Alcalà de Xivert, Artana, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benlloc, Càlig, Canet lo Roig, Catí, les Coves de Vinromà, la Jana, la Salzadella y Montanejos, además de la Diputación Provincial de Castellón.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha valorado "muy positivamente" esta resolución, y ha señalado que estas ayudas demuestran el "compromiso firme" del Gobierno de España con el mundo local y su sensibilidad "para responder ante situaciones de emergencia".

García Valls ha explicado que los fondos se destinarán a reparar caminos, viales y otras infraestructuras que son esenciales para el día a día de los vecinos.

Del total de dinero asignado, le corresponden a la Diputación 2.093.027,05 euros, al Ayuntamiento de Montanejos 154.489,33 euros, al de les Coves de Vinromà 120.223,07 euros, al de Càlig 103.204,35 euros, al de Alcalà de Xivert 53.952,22 euros, al de Canet lo Roig 48.275,12 euros, al de la Salzadella 21.876,55 euros y al de Benlloc 19.993,73 euros.

Además, el Ayuntamiento de la Jana recibirá 12.357,39 euros, el de Artana 11.225,89 euros, el de Benassal 7.000,00 euros, el de Atzeneta del Maestrat 4.711,48 euros y el de Catí 3.008,00 euros.

La subdelegada ha declarado que con estos 2,65 millones no solo se repararán infraestructuras, sino que se ayuda a los pueblos a recuperar la plena normalidad y refueraz la resiliencia del territorio ante futuros episodios climáticos extremos.