El gobierno de Elche aprueba el proyecto del nuevo edificio de 45 viviendas en San Antón - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha anunciado la aprobación en junta de gobierno local del proyecto del nuevo edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón, a la vez que se ha encargado a la empresa municipal Pimesa el inicio de la licitación de la obra en su próximo consejo de administración.

La salida a concurso de la construcción del bloque será de alrededor de 4,6 millones de euros, de los que la Generalitat Valenciana se hará cargo de 2,5 millones, a través del convenio firmado por la administración local y autonómica. El resto lo asumirán el Ayuntamiento y los vecinos del barrio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, el primer edil ha asegurado que "Ayuntamiento y Generalitat no pueden financiar solos las siguientes fases de construcción del barrio, del que quedan 2/3 partes". "Necesitamos al Gobierno de España para continuar con esta actuación en San Antón y que se haga cargo", ha apostillado.

Este edificio de 45 viviendas, de entre 45 y 60 metros cuadrados, dispondrá además de dos sótanos con 44 plazas de aparcamiento y un local comercial y el plazo de ejecución es de 24 meses. En este sentido, ha recordado que "los primeros que adquirirán viviendas serán los vecinos del bloque 8, que fueron realojados el pasado mes de abril".

BLOQUE 8

Por otro lado, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha anunciado que la junta de gobierno de este jueves también ha aprobado el encargo a Pimesa de la redacción del proyecto de derribo del bloque número 8 del barrio de San Antón, que tuvo que ser desalojado el pasado mes de abril por riesgo de derrumbe.

En este sentido, Soler ha adelantado que se ha pedido a la empresa municipal "que establezca dentro de esta adjudicación la posibilidad de que los vecinos desalojados puedan recoger efectos personales y enseres del interior de sus viviendas priorizando siempre la seguridad" y ha añadido que "dentro de los tiempos que marca la administración" se va a intentar "que el proyecto esté a la mayor brevedad posible para dar solución a esta petición".

Respecto al derribo de los bloques 11 y 14 del barrio, Soler ha señalado que los trabajos se han reanudado esta semana después de conseguir los permisos necesarios para la retirada del amianto, "por lo que el derribo se va a acelerar en los próximos meses".

Del mismo modo, ha recordado que el próximo lunes 19 de enero comenzarán los trabajos de retirada de amianto del techo del Mercado Central, en un procedimiento que tendrá una duración aproximada de tres semanas.