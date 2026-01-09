El Gobierno espera que el valenciano Ernesto Gorbe y el resto de españoles liberados en Venezuela "lleguen cuanto antes"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su confianza en que tanto el valenciano Ernesto Gorbe como el resto de españoles liberados por parte del nuevo gobierno de Venezuela lleguen a España "cuanto antes", así como que "se encuentren bien y puedan volver con sus familias".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa después de que el Ministerio de Exteriores informara este pasado jueves que ya vuelan hacia España los cinco españoles liberados por parte del nuevo ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos .

Preguntada por la situación del valenciano Ernesto Gorbe, quien fue detenido en diciembre de 2024, Bernabé se ha remitido a las explicaciones del Ministerio sobre que "la llegada se producirá próximamente". Además, ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno de Pedro Sánchez para que los cinco españoles regresen a su país.

En concreto, los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024, según indicó este jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.