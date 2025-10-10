Gobierno y Generalitat destacan que la dana Alice "no ha producido ningún daño personal"

Archivo - Una persona en bicicleta bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Bernabé y Valderrama agradecen a la ciudadanía su "colaboración" y "responsabilidad"

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, han destacado que la dana Alice "no ha producido ningún daño personal". Además, han resaltado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado este viernes por la tarde de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur de Alicante.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes tras participar en una reunión de coordinación y seguimiento del episodio de lluvias.

"Como bien saben, y acaba de anunciar la Aemet, ya ha bajado el nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Alicante a naranja", ha destacado Bernabé, quien ha incidido en que "no se ha producido ningún daño personal".

La delegada del Gobierno ha agradecido a toda la ciudadanía su "colaboración" durante este episodio de lluvias. Igualmente, ha puesto en valor el "esfuerzo" de "todos los efectivos de Emergencias, de Seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, también la Policía Nacional que han trabajado y colaborado con todos los efectivos de Emergencias para estar pendientes y atender todas las necesidades que se pudieran dar".

En esta línea, ha destacado el despliegue "contundente" que ha hecho la Guardia Civil en los municipios de la Vega Baja, donde "ha estado pendiente de cualquier situación que se pudiera dar". "Así ha sido en algunos cortes de carreteras de la Generalitat Valenciana, donde la Guardia Civil ha actuado de forma muy diligente y ha conseguido además que un municipio como Los Montesinos no se viera del todo aislado por estos cortes", ha detallado.

"Por lo tanto, trasladar también mi agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por supuesto, a los servicios de Emergencia de todas las administraciones que han estado trabajando estos días", ha subrayado.

Bernabé ha aseverado que van a seguir "muy atentos": "Estamos en alerta naranja, parece que también las lluvias se desplazan hacia el norte y, por lo tanto, el norte de la Comunitat Valenciana continúa en alerta naranja. Mucha precaución, seguimos pidiendo que se eviten los desplazamientos en la medida de lo posible y que se informen por los canales oficiales".

INCIDENTES

Por su parte, Valderrama ha detallado que desde este jueves se han recibido 233 incidentes en el 112, "fundamentalmente" en la provincia de Alicante. En concreto, se han registrado 154 en Alicante, tres en Castellón y 76 en Valencia.

El conseller ha incidido en que "afortunadamente" la concienciación ciudadana y la responsabilidad está siendo "muy importante": "De hecho, no se ha producido en este episodio ningún daño personal relevante. Aunque ha habido accidentes de tráfico porque hay balsas de agua donde pueden deslizarse los vehículos, no ha habido que lamentar ninguna persona herida".

"Se están viendo los barrancos, los cauces, las precipitaciones que ha habido y fundamentalmente se está actuando en la provincia de Alicante, en la Vega Baja y la Marina Alta, y en la provincia de Valencia, que también es donde se están acumulando las precipitaciones. En concreto, en lo que es la Costera, la Safor, la Vall de Albaida y donde se han producido a lo largo de todo el día las precipitaciones más acumuladas", ha apuntado.

Asimismo, ha recomendado a la ciudadanía "máxima prudencia, sobre todo en la conducción". "Ha habido varios accidentes con lo cual tenemos que conducir con precaución, con responsabilidad y también no cruzar los barrancos, pasos subterráneos, que suelen ser inundables y que pueden quedarse estancados vehículos y personas", ha manifestado.

El titular de Emergencias ha subrayado que se sigan las recomendaciones que se dan desde el Centro de Coordinación de Emergencias, a través de la página web del 112, la app del 112 y las redes sociales y, "por supuesto", los medios de comunicación oficiales.

BARRANCOS

Preguntado por si hay alguna novedad respecto a la situación de los barrancos, Valderrama ha remarcado que, "en principio, no hay ningún problema": "No ha habido ninguna incidencia de relevancia y sí que se está haciendo el control y seguimiento de esas zonas".

En este sentido, ha precisado que, tal y como ha informado esta mañana, hay un dispositivo especial ubicado en la Vega Baja y otro en la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre.

Respecto a "si se espera una noche complicada", ha señalado que "esto siempre es imprevisible", por lo que ha instado a "seguir las medidas de autoprotección y ser lo más responsables posible".

"Lo que sí que ha comentado Aemet es que hay una ralentización del temporal, parecía que iba a ir más rápidamente hacia el norte, parece que se va a retrasar. Seguiremos con ese aviso naranja en todo el litoral de la Comunitat Valenciana a partir de las 00.00 horas", ha apuntado.

El conseller también ha precisado que "hay varias carreteras cortadas, sobre todo en la Vega Baja": "Estamos hablando de la CV-905, la 920, la 940, la 942 y la 945, que actualmente están cortadas y se está intentando restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible".