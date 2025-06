El Gobierno invierte 9,5 millones para reforzar la seguridad hidráulica en el barranco del Poyo tras la dana

Sobre la declaración de Núñez: "Tengo gran respeto por funcionarios que han hecho un trabajo ímprobo en condiciones complicadas"

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central invierte 9,5 millones de euros para reforzar la seguridad hidráulica en el barranco del Poyo tras las inundaciones provocadas por la catastrófica dana del pasado mes de octubre en la provincia de Valencia.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, tras visitar las actuaciones que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el municipio valenciano de Massanassa tras la dana.

Bernabé ha señalado que "no se trata únicamente de restituir lo que ya había, sino de invertir y proteger para transformar las infraestructuras y ser más resilientes de cara al futuro". Con estas obras, ha añadido, "el Gobierno de España responde".

Massanassa ha recibido 68,5 millones de euros del Gobierno de España tras la dana, de los cuales casi 55 millones de euros son para sufragar el 100% de los daños en infraestructuras municipales. El Gobierno "está haciendo un especial esfuerzo en todos los barrancos y en los cauces con una inversión de 752 millones de euros". De ellos, 222 millones de euros son fundamentalmente de obras de emergencia.

Además, ha recordado, el Ejecutivo ha destinado 530 millones del Plan de resiliencia frente a inundaciones entre los que se encuentran los 90 millones de las obras para el barranco de la Saleta. "Esto es --ha dicho Bernabé-- la verdadera política útil: la que transforma y protege".

Al respecto, preguntada por si se plantean ampliar los puntos de vigilancia en el barranco del Poyo o en l'Horteta, ha manifestado que van a valorar "todo lo que sea preciso y todo lo que sea necesario para mejorar". "Los 530 millones de euros son para mejorar todos los barrancos y los cauces y el barranco de l'Horteta también", ha apostillado.

"Esta tiene que ser la voluntad, no solo del Gobierno de España, que así lo está haciendo, sino también de la Generalitat, que ahora está más preocupada y paralizada intentando salvar al presidente o firmando unos presupuestos que sólo intentan garantizarse el sillón todo el tiempo posible", ha lamentado. Al respecto, ha agregado: "La recuperación tiene la cara de alguien y tiene desde luego la cara del gobierno de España. La cara de otros aparece poco y mal".

Interpelada, por otro lado, por la ausencia del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en la visita, ha dicho: "Aquí están los responsables también de la CHJ. Funcionarios del Estado, igual que lo es Polo, que acuden y trabajan de manera clara, regular y atienden a todos los requerimientos que les hace la justicia", ha subrayado.

"YO NO VALORO"

Por otro lado, Bernabé, preguntada por su opinión sobre las declaraciones que efectó este lunes el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, en el juzgado que investiga la gestión de la dana, ha eludido hacer valoraciones: "Yo no valoro, no me gusta valorar aquello que se trata en sede judicial".

Pero ha añadido: "Yo tengo un gran respeto por los funcionarios y las funcionarias de todas las administraciones que han hecho un trabajo ímprobo en condiciones muy complicadas durante toda esta dana".

"Yo tengo todo el respeto del mundo a los servidores públicos, no hago valoraciones sobre las declaraciones en sede judicial y mis valoraciones aquí, en los medios de comunicación, son sobretodo del ámbito político, de los responsables políticos y del máximo responsable de esta comunidad al que todavía estamos esperando que explique qué hacía el día más catastrófico de la Comunitat", ha dicho.