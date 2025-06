El Gobierno prorroga medidas para agilizar las reparaciones de ascensores en la zona dana: todavía quedan 1.000

VALÈNCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha prorrogado una serie de disposiciones técnicas para agilizar las reparaciones de los ascensores en la zona afectada por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, con el fin de arreglar los 1.000 que todavía quedan por poner en funcionamiento. Desde el sector admiten la situación "complicada" por la falta de mano de obra, entre otras cuestiones, pero confían en que antes de final de año estén todos "recuperados".

De este modo lo ha detallado el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, tras reunirse este viernes en València con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en un encuentro en el que ha participado también la Federación Española de Ascensores.

Los representantes del Gobierno han anunciado que el Ejecutivo ha ampliado los plazos para acometer determinadas medidas en la Comunitat Valenciana, lo que permitirá "concentrar esfuerzos en lo primordial", que es volver a poner en funcionamiento los de la zona afectada por las inundaciones del pasado octubre.

Así, se han prorrogado una serie de cuestiones técnicas, que no afectan a la seguridad de las instalaciones, en concreto la implantación de nuevas medidas mínimas de seguridad, como la nivelación para evitar tropiezos o la instalación de elementos de protección para evitar golpes durante el cierre de puertas hasta el 1 de julio de 2026, y la corrección de defectos leves detectados en las inspecciones técnicas de seis meses a un año.

Estas medidas, apuntan desde el Gobierno, permitirán liberar personal especializado para que puedan priorizar las reparaciones urgentes de ascensores, lo que equivale, según el sector, a 14.000 horas de trabajo. En esta línea, insisten en que la prioridad es la reparación urgente de las instalaciones y poner en funcionamiento los 1.000 ascensores que todavía están fuera de servicio, para lo que apuestan por agilizar los arreglos, de lo que se beneficiarán los vecinos afectados, sobre todo personas mayores y discapacitados.

"VELOCIDAD RÉCORD"

Al finalizar la reunión, en declaraciones a los medios, Vicente Lafuente ha agradecido al Gobierno su trabajo y ha puesto en valor que sus representantes estén "a pie de problema, a pie de solución" tras la situación "absolutamente dura" vivida con los ascensores. También ha destacado el papel de las empresas instaladoras: "Aunque entendemos que la sociedad nos reclama que vayamos más rápido, reparar 6.500 ascensores en el tiempo que se ha hecho es una velocidad récord y pone de manifiesto su esfuerzo".

El presidente de Femeval ha recordado que alrededor de 7.500 ascensores quedaron inutilizados por la dana y ha indicado que en este momento existe "dificultad" de acceder a información de algunos que han quedado totalmente inundados, por lo que resulta necesario que se involucren las administraciones municipales y el Gobierno para realizar un "mapeo intensivo" de aquellas instalaciones que todavía faltan por reparar con el fin de "agilizar los tiempos".

Lafuente ha especificado que el "problema principal" reside en que los ascensores son equipos "hechos a medida" y en que en "muchos casos no hay dos exactamente iguales", por lo que las empresas que fabrican las piezas a reponer "priorizan aquellos que están en zona dana sobre otros que puedan tener en otras partes del país". En cualquier caso, ha admitido que es algo "complicado": "Son cosas que no se hacen inmediatamente".

FALTA DE MANO DE OBRA

Además, a ello se añade la falta de mano de obra, como ocurre "en todos los sectores de esta sociedad", y el hecho de que la que se está preparando "a la carrera" tiene que tener "una capacitación y una formación". "Estamos hablando de equipos de seguridad y eso lleva su tiempo, no podemos hacerlo al ritmo que nos gustaría", ha afirmado. Pese a ello, ha valorado que todos están "empujando en la dirección que se necesita".

El presidente de Femeval ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar la movilidad de las personas afectadas por la dana que siguen sin ascensor y, en este contexto, ha asegurado entender su "malestar". "Cada uno querría tenerlo ya hoy o mañana como muy tarde, pero esas cosas no pueden ser", ha señalado. No obstante, ha garantizado que se trabaja "sobre todo en la especificidad de esas instalaciones y esas piezas individuales que se tienen que hacer". "Creemos que estamos en el camino adecuado", ha afirmado.

En este contexto, ha apelado a la colaboración público-privada para "compartir información y las necesidades de la sociedad" y ha confiado en que en un "muy breve tiempo, el mínimo posible", toda esta situación provocada por a dana "quede como algo en el recuerdo". Además, ha valorado la "ayuda" del Gobierno para "interpretar las normas que nos regían y que nos estrangulaban un poco" al desarrollar las actividades "para que puedan ser más laxas".

SACAR "LECCIONES APRENDIDAS"

Al margen de ello, el responsable de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana ha llamado a "repensar cómo hacemos las instalaciones" y a sacar "lecciones aprendidas de lo que nos ha pasado", ya "no solamente con los ascensores, con todo", y ha deslizado que "a lo mejor" a partir de ahora se deberían proponer instalaciones en las que, por ejemplo, las acometidas "vayan por arriba y no por abajo". "Porque hemos visto que muchos ascensores con instalaciones superiores se han visto menos afectados", ha subrayado.

De cualquier modo, ha reconocido que todo lo relacionado con ascensores "vale mucho dinero" y hay casos en los que las comunidades de vecinos de zonas afectadas por la dana no tienen un poder adquisitivo "grande". "Esto cuesta tiempo y dinero", ha incidido.

Y ha agregado: "Tenemos que ver todas las medidas que tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar, no en la Comunitat Valenciana, sino en el resto de España. Por lo tanto repensemos cómo hacemos las instalaciones, eso lo tenemos que hacer ya, pero lleva trabajo y mucho dinero detrás, y el dinero no lo regamos". Pero "hay que hacer las camisas a medida porque cada edificación es diferente".

PRIORIZAN 125 ASCENSORES DONDE VIVEN VULNERABLES

Por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado que para el Gobierno es "prioritario" solventar de manera urgente la situación de los más de 1.000 ascensores que quedan todavía por reparar, con el propósito de que los vecinos de estas comunidades recuperen "la vida cotidiana".

En este contexto, ha incidido en que todas las reparaciones "no son iguales" y es necesario también "priorizar donde hay personas vulnerables". Concretamente, ha indicado que se ha hecho en 125 de los mil ascensores y se ha transmitido a las empresas del sector "para que puedan avanzar y cuanto antes solventar este problema".

España ha asegurado que la casuística es "muy grande", dado que hay fincas "que tienen unos ascensores que son diferentes a otros", por lo que se tienen que hacer las piezas para los mismos "a medida". A ello se suma, ha admitido, la "tensión obvia" por el hecho de que todas las fincas quieren reparar su elevador "cuanto antes". Pero ha valorado el "esfuerzo" del sector y ha confiado en que antes de que acabe el año finalicen las reparaciones: "Eso es en lo que estamos".

Y la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha resaltado que la prórroga de las medidas técnicas resultaba "vital" para acelerar las reparaciones y ha señalado que en este momento los esfuerzos se centran en los 1.000 ascensores todavía por arreglar. Además, también ha pedido "aprender de lo que hemos vivido de esta fatídica tragedia" y ha confiado en el "aprendizaje" tanto por parte de la Administración como del sector privado.