El Gobierno revisará las distintas líneas de ayudas dana: "Pondremos todo el dinero que haga falta donde haga falta"

Morant avanza "una nueva reflexión" para analizar si "las que han sido más útiles y demandadas" necesitan "otra vez más financiación"

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que el Gobierno realizará "más pronto que tarde" una "nueva reflexión" para revisar las distintas líneas de ayudas movilizadas por el Ejecutivo central tras la dana del 29 de octubre, con el fin de comprobar cuáles han sido "más útiles y demandadas" por la ciudadanía y si estás "necesitan otra vez más financiación".

Así lo ha manifestado este viernes en l'Alcúdia (Valencia), donde ha visitado las obras de emergencia para la reparación de daños en el río Magro, al ser preguntada por los motivos por los que todavía no han llegado ayudas a personas afectadas por la riada de los 16.000 millones de euros anunciados. "Voy a matizar esto porque son cuestiones técnicas, pero hay que hacer pedagogía", ha especificado.

Morant ha expuesto que el Ejecutivo, a la hora de afrontar la crisis de la dana, "que seguramente ha sido una de las más grandes en volumen", puso en marcha "muchas líneas en marcha, todas dotadas con dinero, y algunas han sido más solicitadas y otras menos". "Eso nunca significó que nosotros creyéramos que los 16.000 millones de euros tenían que al final ser necesitados por la ciudadanía", ha precisado.

En cualquier caso, ha avanzado que "más pronto que tarde" el Gobierno llevará a cabo "una nueva reflexión" para ver "qué líneas han sido más útiles para la ciudadanía y han sido más demandadas, y veremos aquellas que puede ser que necesiten otra vez más financiación". Por tanto, ha continuado, "nuestro techo nunca fue llegar a los 16.000 millones de euros".

"Nosotros siempre hemos dicho que pondremos todo el dinero que haga falta donde haga falta", ha garantizado la ministra, que ha precisado que en aquellas líneas "donde no haya solicitudes y la ciudadanía no las haya necesitado, pues seguramente en un momento dado ya se finalizarán; y allá donde creamos que pueden hacer más falta, pues pondremos más dinero". "Pero no calculemos el porcentaje del total que se aprobó porque nos estaríamos engañando", ha advertido.

"HEMOS IDO DIEZ VECES MÁS RÁPIDO"

Dicho esto, ha defendido que a día de hoy "hay ya 7.000 millones de euros en los bolsillos de las víctimas --de la dana--, de los ayuntamientos para pagar las dotaciones municipales". "Más de 1.000 millones de euros para reponer vehículos, más de 1.000 millones para reponer los enseres y los daños en viviendas, muchos más de 1.000 millones en autónomos, empresarios, pymes, comercios y todavía el Consorcio --de Compensación de Seguros-- está resolviendo y ahora le quedan los de mayor cifra", ha enumerado.

Diana Morant ha valorado que desde el Ejecutivo central "aquí seguimos poniendo todo el dinero que haga falta y también mejorando la Administración" y ha resaltado que con la crisis de la dana "hemos ido diez veces más rápido que en otras emergencias", razón por la cual ha felicitado a los valencianos que forman parte del Gobierno, como el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. "Hemos hecho un trabajazo para que se atendiera esta emergencia, no sólo con volumen, sino con la agilidad que necesitábamos", ha destacado.

"QUIEN ESTÁ, QUIEN ESTUVO Y QUIEN SEGUIRÁ ESTANDO ES EL GOBIERNO"

Cuestionada sobre las partidas que han sido solicitadas pero que no se han resuelto y que siguen pendientes, la ministra ha afirmado desconocer "el detalle", pero ha recalcado que "nueve de cada diez euros que han llegado a la Comunitat Valenciana para las víctimas vienen del Gobierno de España".

"El 92 por ciento de lo que han recibido las víctimas y los ayuntamientos es del Gobierno y no de la Comunidad Valenciana. Entonces, quien está, quien estuvo y quien seguirá estando es el Gobierno de España", ha reivindicado. "Y si quieren se lo pueden preguntar a un alcalde y os podrá confirmar quién ha estado, quién no ha estado, de quién han recibido ayudas y de quién no", ha zanjado.

En este contexto, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha tenido que enfrentarse a muchas crisis", como la del volcán de La Palma o la subida de precios por la guerra de Ucrania. "En política siempre decimos que no elegimos el momento. Nosotros no elegimos gestionar una pandemia, pero la tuvimos que gestionar. No elegimos gestionar la erupción de un volcán, pero la tuvimos que gestionar", ha recalcado.

Pese a ello, ha señalado que cada uno "tiene que hacerse cargo del momento político que vive" y, al respecto, ha valorado que el Gobierno de España ha sido "muy hábil" con la generación de "nuevos instrumentos" como los ERTE durante la pandemia o los créditos ICO.