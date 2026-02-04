Gómez avanza que "en breve" comparecerá en Les Corts para dar datos sobre mamografías en la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez (d), durante la presentación de la Estrategia en Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030 - Rober Solsona - Europa Press

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha avanzado este miércoles que "en breve" comparecerá a petición propia en Les Corts Valencianes para ofrecer datos sobre mamografías de cribado de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana. "Van a ser los mejores de la historia", ha apostillado sobre esos resultados.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Torrevieja (Alicante), donde ha defendido la puesta en marcha de la Estrategia contra el cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, anunciada el pasado lunes por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Este plan, entre otras cuestiones, establece como compromiso que cualquier caso sospechoso detectado en Atención Primaria sea visto en menos de siete días en una consulta hospitalaria, así como crear 60 psicólogos sanitarios que, entre otras funciones, se encargarán la atención psico-oncológica durante y después del tratamiento, especialmente en el ámbito infantil.

Del mismo modo, ha incidido en que la lista de espera de prioridad 1 es en la que se incluyen pacientes de cáncer y que, según datos del 31 de diciembre, la espera media para operarse de esta enfermedad en el territorio valenciano es de 24 días, inferior a los 61 que ha atribuido a la etapa del anterior Consell del Botànic.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Gómez ha realizado estas declaraciones coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer y ha defendido el "interés" de la Generalitat en "luchar" contra esta enfermedad "desde antes de que aparezca" también con acciones de prevención.

"Cuando llegamos teníamos a 170.000 mujeres sin ser llamadas. Teníamos diez mamógrafos que no funcionaban. Teníamos sistemas informáticos frágiles", ha apostillado, al tiempo que ha recalcado que "en este momento todo esto se ha resuelto con la compra de once equipos de mamografía" y "con un cambio organizativo".

En esta línea, ha enfatizado: "Como queremos ir más allá de una forma transversal, antes de que aparezca la patología, pero después de que esté resuelta, vamos a contratar a 60 psicólogos generales sanitarios para que apoyen en psicología de la salud a todos los pacientes que padezcan esta enfermedad, sobre todo niños".

Según Gómez, estas medidas son un "compromiso adquirido por el gobierno del PP, por el gobierno del presidente Pérez Llorca". "Estamos trabajando en que el cáncer sea una enfermedad que no esté ligada a un desenlace fatal", ha sentenciado.