Gómez critica falta de información de Gobierno sobre la escala del avión en Valencia: "No sabíamos que iba a parar aquí"

Archivo - Aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo - @AEROVLC - Archivo

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que la Generalitat Valenciana no tenía información por parte del Gobierno de España sobre la parada técnica realizada en Valencia a primera hora de este jueves del avión medicalizado que trasladó a los dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) de vuelta a Países Bajos y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en los pasillos de Les Corts, preguntado por si existe malestar en el Consell por el hecho de que la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana no haya avisado con antelación de que este avión iba a realizar una parada técnica en el aeropuerto de Manises.

Los dos pacientes con hantavirus del crucero que tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos han sido trasladados a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en el aeropuerto canario, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han explicado que el aparato que permanecía en Gran Canaria salió posteriormente sin pasajeros ni pacientes a bordo, únicamente con la tripulación, realizando una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam.

A juicio del conseller de Sanidad, en estos casos entiende que "tiene que haber una coordinación de comunicación que por parte del Gobierno central no ha existido" en esta ocasión. "Nosotros no sabíamos que iba a parar aquí este avión", ha asegurado.

Dicho esto, ha indicado que él se ha "enterado esta mañana por noticias ajenas al Ministerio" y, aunque ha rechazado meterse en temas que no le "interesan", ha afirmado que tiene "la sensación" de que "en Canarias ayer tuvieron el mismo problema".

"Nosotros estamos por la labor ante una situación, tal y como es el hantavirus, que es de sanidad exterior, por ende, dependiente del Ministerio, de colaborar y coordinar en todas aquellas labores que podamos hacer", ha zanjado.