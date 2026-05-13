Gómez dice que la circular denunciada por PSPV "no es vigente" y garantiza el derecho de los migrantes a documentación

Archivo - El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, atiende a los medios de comunicación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha afirmado que la circular que ha denunciado el PSPV ante Fiscalía en relación con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "no es vigente" y ha reiterado que la Generalitat garantiza "el derecho de los migrantes para poder adquirir cualquier tipo de documento en los centros de salud" en el marco de este procedimiento puesto en marcha por el Gobierno.

Así lo ha declarado a preguntas de los periodistas en Borriana (Castellón), después de que el PSPV haya presentado este miércoles una denuncia ante Fiscalía para que investigue si la circular remitida a los centros --que señalan que contenía una "instrucción directa" para "boicotear" el proceso-- es constitutiva de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y odio.

Después de que los socialistas valencianos desvelaran este documento la semana pasada en les Corts, el conseller ya precisó que esa circular sobre la regularización enviada desde la Dirección General de Atención Primaria se trataba de un "borrador" en el que "se estaba trabajando y puliendo" ante las "dudas" surgidas por este proceso.

Ahora ha insistido en que lo que está vigente es un "documento firmado por el director general de Atención Primaria, el 6 de mayo de este año, donde expresamente se facilita la documentación, el derecho de los migrantes para poder adquirir cualquier tipo de documento en los centros de salud".

"El resultado de este documento, de esta circular que mandó el director general de Atención Primaria con fecha 6 de mayo, que es el vigente, que es el oficial, hoy ya es una realidad", ha abundado y, como consecuencia, ha puesto como ejemplo que "en algún departamento de la Comunidad Valenciana, más de 2.000 migrantes han tenido los documentos necesarios para poder iniciar su proceso de regularización".

"Cualquier otra cosa, cualquier otro documento, es un documento que no es vigente", ha sostenido Gómez, para quien la denuncia del PSPV "solamente habla de la grandeza de nuestra democracia: que cualquiera, con cualquier papel, puede denunciar ante la Fiscalía cualquier tipo de denuncia".