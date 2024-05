Gómez exige al Ministerio soluciones para cubrir vacaciones de los médicos ante la problemática de los MIR de último año

Expresa su "perplejidad" ante la convocatoria de una reunión extraordinaria del Interterritorial para el 5 sin incluir este tema



VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha exigido de nuevo a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aporte soluciones para garantizar la cobertura de los planes de atención sanitaria de verano de las comunidades autónomas, ante la situación "de excepcionalidad" que se plantea este año al finalizar la formación de los MIR de último año en septiembre en lugar de en mayo.

Gómez ha remitido una carta a la ministra en la que le traslada su "sorpresa y perplejidad" ante la convocatoria de una reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial el próximo 5 de junio, previa solicitud de los consejeros autonómicos, en la que este tema no se incluye en el orden del día, "a pesar de ser el principal problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud en la actualidad".

El conseller ha traslada a la ministra "su deber de coordinar soluciones conjuntas para el conjunto del Estado ante una situación excepcional que afecta a la atención sanitaria de todas las comunidades autónomas y, muy especialmente, a las que, como la Comunitat Valenciana, ven incrementada exponencialmente su población durante los meses de verano y en consecuencia la carga de trabajo que tienen que afrontar nuestros profesionales", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según ha recordado la conselleria, este año, por primera vez, los médicos residentes de último año finalizarán su formación en septiembre y no en mayo, ya que tuvieron que retrasar el inicio de su formación por la pandemia de la Covid 19. Por ello, advierte que se plantea "una situación crítica" al no poder incluir a estos profesionales en la cobertura de los planes de verano, que reorganizan los recursos con la finalidad de que la asistencia sanitaria no se vea afectada ante el derecho de los profesionales a disfrutar de sus periodos de vacaciones.

Por todo ello, el conseller exige a la ministra la inclusión de este asunto en el orden del día del próximo pleno del Consejo Interterritorial y solicita, además, que ese pleno, convocado para ser celebrado mediante videoconferencia, sea presencial, dada la importancia de los temas a tratar.