Gómez fija como "punto de encuentro" para la nueva Nau "el modelo del Botànic", sin "subordinación"

Publicado 21/06/2019 16:02:05 CET

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València y secretaria general de esta formación en la ciudad, Sandra Gómez, ha destacado este viernes que para los socialistas el "punto de encuentro" para conformar un nuevo gobierno de coalición y progresista en la ciudad entre esta formación y Compromís es "un modelo como el Botànic", el ejecutivo autonómico que estos dos partidos y Unides Podem.

Así, ha defendido "un verdadero gobierno de coalición" en el que se perciba "una voluntad conjunta de coordinar" y de "tomar conjuntamente las decisiones" sin "subordinación" entre las fuerzas que lo integren y sin "paternalismo". "Nosotros seguimos apostando por un modelo como el Botànic --al que ha definido como "modelo de éxito"--, en el que realmente hay voluntad de desarrollar un programa de gobierno conjuntamente" por parte de "las formaciones progresistas", ha resaltado.

Gómez ha asegurado que ese es "un buen modelo" que "ha funcionado" en València y en la Generalitat y ha insistido en que es la propuesta por la que abogan los socialistas. Su portavoz municipal se ha pronunciado de este modo tras la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada esta jornada en el consistorio y después de la reunión de la comisión negociadora Compromís-PSPV para conformar un nuevo ejecutivo municipal.

De este modo, Sandra Gómez ha rechazado posturas que apuntan a que las decisiones en el futuro gobierno local de coalición "se tengan que tomar en solitario" y a que "la relación con los concejales o con el PSOE tenga que ser de subordinación". "No es un modelo bueno. Se ve abocado a un gobierno en el que las decisiones se toman en solitario o a un gobierno en solitario", ha expuesto.

Preguntada por cuál podría ser el "punto de encuentro" entre Compromís y PSPV en València para dar paso a un nuevo ejecutivo de coalición en la ciudad, ha insistido en que el de los socialistas es "un modelo como el del Botànic". "Es un modelo que ha sido defendido por las dos formaciones dentro de la Generalitat. Por lo tanto, creemos que lo más coherente es defenderlo también dentro del Ayuntamiento".

Tras ello, preguntada por si la principal diferencia en las negociaciones entre Compromís y PSPV en la capital valenciana está siendo la vicealcaldía que reclama su partido, Sandra Gómez ha destacado que no y que esta "va mucho más allá".

Así, ha indicado que se trata de una "cuestión de fondo en general" que llega a cuestiones como el "programa" común de gobierno que se negocia o a la "estructura de gobierno" que se plantea y que se repite "constantemente" con el argumento de que "diez son más que siete", en alusión al número de ediles que Compromís y PSPV lograron en los comicios del 26M.

"Uno de los principales escollos es que no estamos de acuerdo con un modelo gerencia en el que las concejalías o los concejales del PSOE tengan que estar supervisados por personas no electas. No estamos de acuerdo. No es el modelo que compartimos", ha dicho la portavoz socialista, a la vez que ha rechazado la posibilidad de contar con "un gobierno en paralelo" y ha pedido "actitud positiva".

Gómez ha recordado que tras el 26M el PSPV decidió no presentar candidatura a la Alcaldía en el pleno de constitución del Ayuntamiento de València y votar "a favor de la investidura de Joan Ribó" sin "ningún tipo de dudas" y para "garantizar que la derecha no gobernara en esta ciudad".

"Hoy es alcalde porque el Partido Socialista ha cumplido y porque tuvo el respaldo mayoritario de 17 concejales", ha dicho a Ribó y a Compromís, a quienes ha advertido de que "la pelota está en su tejado" para "conformar realmente un gobierno conjunto". "Diez son más que siete pero diez no son 17, no son la mayoría del Ayuntamiento ni de la ciudad", ha agregado.

"RELACIÓN DE IGUALDAD"

La secretaria general del PSPV en la capital valenciana ha agregado que "las principales fuerzas progresistas por las que han apostado los valencianos" deben "conformar un gobierno conjunto en el que haya buen entendimiento y buena coordinación" sin subordinación "de unos sobre otros". De este modo, ha defendido una "relación de igualdad y de compartir las decisiones" como "en el Botànic".

"Queremos una relación como la del Botànic, en el que con independencia de la proporción de votos hay una relación de entendimiento y de voluntad de gobernar conjuntamente", ha explicado. A su vez, ha insistido en que "el principal escollo" de la negociación para un nuevo Govern de La Nau está en la "relación de subrogación" y "casi de paternalismo que siempre se pone encima de la mesa".

"Nosotros ahí no nos podemos sentir cómodos. La opción de un gobierno conjunto en el que las decisiones se tomen en solitario no es algo que el Partido Socialista pueda querer", ha precisado.

Asimismo, ha señalado que los socialistas tampoco se sienten "cómodos" con "la amenaza o la posibilidad" que "constantemente" se pone "encima de la mesa" de "gobernar en solitario". Preguntada por ese supuesto, Sandra Gómez ha considerado que aplicarlo sería "una mala solución para la ciudad, para todos los progresistas y para todos los valencianos".

No obstante, la portavoz del PSPV ha aseverado que no está en la mano de su partido decidirlo. "Nosotros no tenemos capacidad de decidirlo. Eso lo va a conformar quien tiene la responsabilidad, el alcalde", ha declarado.

PROGRAMA, "QUEDA MUCHO QUE HABLAR"

Por otro lado, preguntada por si el programa común de gobierno ya está cerrado, Gómez ha respondido que no y ha dicho que "aún queda mucho que hablar", además de afirmar que este ha sido un asunto en el que "también ha habido problemas y debate".

"Nos hemos esforzado en buscar puntos en común entre ambas formaciones porque entendemos que esa es la forma de generar un programa conjunto de gobierno. Ahí también ha habido discrepancias. Siempre se ha querido por una parte incluir los propios puntos aunque no estuviesen los de la otra parte", ha criticado.

Preguntada por si el alcalde ha delegado competencias en ediles del PSPV, la portavoz de este grupo ha explicado que sus concejales está "dentro de la Junta de Gobierno" y ha dicho que estarán en ella "hasta el final, demostrando sus ganas y voluntad de llegar a un acuerdo". Respeto a la decisión de Ribó de concentrar las competencias municipales en este órgano hasta que se haga el reparto de competencias, ha señalado que es "lo correcto".