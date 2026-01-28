Gómez lamenta que València no sea sede de Certera y se lo afea a Morant: "Es un desdén para los ciudadanos y sanitarios"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en imagen de archivo en les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado este miércoles que la ciudad de València haya sido descartada como sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera), cuya ubicación principal estará en la localidad madrileña de Majadahonda y la dirección científica en Barcelona. Gómez ha afirmado que es un "desdén" para "ciudadanos, sanitarios e investigadores" y ha afeado el papel de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

"Para mí ha sido una pena", ha dicho un día después de conocerse la decisión adoptada en el Consejo de Ministros. El conseller ha explicado que "ha sido una pena" porque València se presentó "con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo, el personal del Instituto de Investigación La Fe, el personal de la Gerencia de La Fe, la Dirección General de Investigación de esta casa, la Dirección General de Farmacia, la Oficina de Terapias Avanzadas, y pusimos a disposición del Ministerio todos los requisitos que nos pedían".

En esta línea, en declaraciones a los medios, ha afirmado que tenían "ciertas esperanzas porque en el Gobierno hay una ministra valenciana que es la que ha propuesto la elección de esta sede", ha indicado en referencia a Morant. "Y sorprendentemente, o le interesa poco los proyectos para que se instalen en València o el peso político que tiene en el Gobierno es nulo".

El conseller ha criticado que València sea la única ciudad de las presentadas que se ha quedado sin sede. "Y a las pruebas me remito: en Madrid se ha dado la sede operativa y sede central, la sede científica en Barcelona y Valencia, nada", ha sostenido.

A su juicio, "esto no es un desdén para un partido, es un desdén para todos los ciudadanos valencianos; para todos los sanitarios valencianos; para todos los investigadores valencianos" porque "no se encuentran reconocidos en su trabajo cotidiano, en su trabajo diario, en su trabajo de esfuerzo, en su trabajo de vocación, en su trabajo de querer poner a la Comunitat Valenciana donde debe estar y es en la cabecera de todos los proyectos".

En esta línea, ha lamentado que confiaban en "tener más apoyo" por lo que ha añadido que lo lamenta "profundamente". "Pero que no se preocupe: seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos y seguiremos mirando lo que nos interesa, que es la ciudadanía valenciana y los profesionales de aquí", ha concluido.

El Consejo de Ministros acordó este martes establecer la sede principal del Certera en la localidad madrileña de Majadahonda, y la dirección científica en Barcelona, según dio a conocer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha señalado que la decisión se ha tomado tras un "proceso objetivo".

Según el Ministerio de Ciencia, la candidatura de Majadahonda ha sido seleccionada al presentar una ventaja estructural y estratégica diferencial por albergar el campus del Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En conjunto, "es la candidatura que mejor articula la excelencia científica, con operatividad inmediata y alineación con los objetivos estratégicos del consorcio".

La elección de Barcelona, que acogerá la dirección científica y los ensayos multicéntricos desde su potente ecosistema biomédico, está basada en el liderazgo científico, la integración en un ecosistema de innovación, una acreditada experiencia regulatoria y clínica y la concentración de la financiación, al contribuir el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Hospital Clínic Barcelona) con el 64% de la financiación estatal asignada al Consorcio Certera.