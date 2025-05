Gómez se muestra "encantado" de que se hayan cubierto "absolutamente todas" las plazas MIR en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado "encantado" de que "absolutamente todas" las 864 plazas MIR ofertadas por la Conselleria hayan sido elegidas por los futuros residentes para realizar su formación especializada en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Sanidad ofrecerá a los residentes que terminen su formación las plazas vacantes de cada especialidad, en primer lugar. A continuación, una vez ocupadas las vacantes o en el caso de ser necesario en especialidades sin vacante, se ofrecerán contratos programa de uno a tres años, dependiendo de la especialidad y de la necesidad de cobertura.

"Estoy encantado de que todas, absolutamente todas las plazas que teníamos en MIR se han cubierto. Estoy encantado de que de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria la primera unidad docente que se cubrió por completo en toda España fue la del Peset, la tercera la del Hospital Clínico y creo recordar que la quinta la del Hospital Arnau --de Vilanova--", ha indicado en declaraciones a los medios este jueves.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que también "se han cubierto en toda España" porque "constante y reiteradamente se le pidió al Ministerio --de Sanidad-- desde hace seis años que se quitase la nota de corte". "Constante y reiteradamente se le pidió que todas las plazas se cubrieran, y no nos hacían caso", ha lamentado. "Y por fin este año se ha quitado la nota de corte y se ha hecho una elección presencial y se han cubierto todas las plazas", ha celebrado.

No obstante, ha recalcado que lo que "no puede ser" es que, ante "la ausencia de facultativos para poder atender a todos los valencianos y todos los españoles, haya compañeros que no les podamos dotar de hacer la especialidad". "Todos los compañeros que acaban la carrera, la formación pregrado, el Ministerio tendría que sacar suficientes plazas para poderlos formar", ha reclamado.

"Y sé que ahora me van a decir que la responsabilidad de formarlos es tuya. Evidentemente. Y yo la asumo y voy a poner más recursos, pero la responsabilidad de flexibilizar y facilitar las unidades docentes es del Ministerio. Y esto llevo constante y reiteradamente reclamándolo", ha remarcado el conseller.