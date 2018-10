Gómez, partidaria de licitar el servicio de patinetes a una o dos empresas y ofrecerlo de forma "ordenada"

Publicado 06/09/2018 15:25:02 CET

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, se ha mostrado este jueves partidaria de regular la oferta de patinetes con una licitación para que sean "una o dos empresas las que trabajen en la ciudad de forma ordenada y con estacionamientos", como se hace en el caso de Valenbisi, aunque esto es algo que "tiene que hablar el gobierno en su conjunto".

En declaraciones a los medios, la también portavoz del PSPV en el Ayuntamiento y concejala de Desarrollo Económico Sostenible ha señalado tras la retirada de los patinetes eléctricos de alquiler distribuidos por la empresa Lime en la ciudad que estos recursos de movilidad son bienvenidos como fórmula que ayuda a consolidar una ciudad más sostenible "pero hay que hacerlo de forma ordenada, hay que hacer las cosas bien hechas".

"No hemos retirado los patinetes porque no queramos que la gente los use o vaya en patinete, estamos en contra de las formas que se ha actuado por parte de la empresa", ha remarcado la edil, que considera que la compañía "ha sobreactuado un poco" y "ha buscado el enfrentamiento directo" cuando "esto se podría haber resuelto sin tanta estridencia".

Gómez ha señalado que el consistorio debe "ordenar y regular" esta cuestión y ha puesto como ejemplo San Francisco (EEUU), donde "se sacó una licitación y donde solo hay dos empresas que trabajan este tipo de recursos" porque de lo contrario "mañana puede venir otra y otra y al final" y al final habría "algo desregulado y desastrado".

Sandra Gómez ha indicado que las nuevas modalidades de movilidad autónoma tienen que tener una "ágil respuesta por parte de la administración", que debe "estar preparada para lo que viene". "Tenemos que ser un ayuntamiento del siglo XXI porque ya vivimos en una sociedad del siglo XXI y tenemos que tener la suficiente agilidad y flexibilidad y nos tenemos que anticipar para dar respuesta a este tipo de iniciativas", ha subrayado.

No obstante, la socialista ha querido dejar claro que una empresa no puede "pretender venir aquí y soltar cien patinetes en la calle y que no exista ningún tipo de interlocución con la administración" porque, "para empezar, hay que solicitar permiso" como hacen los bares para poner terrazas o las fallas para colocar carpas.

"Cuando una empresa, utilizando espacio público, quiere llevar a cabo una iniciativa lucrativa tiene que pedir permiso, es lo básico", ha explicado, y pagar la tasa correspondiente por ocupación de la vía público.

Por parte de la administración, ha indicado Gómez, hay que dar una respuesta regulatoria y aunque entiende que "sacar una nueva ordenanza es un trabajo muy costoso" se puede hacer una modificación puntual para dar una respuesta a "una necesidad actual".

A su juicio, hay que regular el uso de estos nuevos medios para "dar seguridad a las empresas, a los usuarios y, sobre todo y principal, porque da seguridad a los peatones, porque todo el mundo tiene claro cuáles son las reglas y cada uno usa el espacio que le es determinado por la administración", ha dicho, para agregar que "no podemos bloquearnos con este tipo de cosas ni entrar en agobios".

"Nosotros estamos a favor de los patinetes, simplemente queremos que se haga con unas normas y entendiendo que tiene que haber una convivencia en la ciudad", ha incidido Sandra Gómez, que ha reconocido que "a día de hoy la Policía Local hace una interpretación laxa" de la ordenanza pero "necesita una modificación de la ordenanza".