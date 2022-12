Gómez pide al PSOE "confiar" en Sánchez: "No nos podemos sumar a los postulados de la derecha, que nadie se equivoque"

La candidata a la alcaldía de València propone crear un impuesto a los especuladores



VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de València y candidata del PSPV a la alcaldía de la ciudad, Sandra Gómez, ha llamado a todos los socialistas a "confiar" en el Gobierno de España el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha alertado que los dirigentes de la formación "no nos podemos sumar a postulados de la derecha". "Eso no suma fuerzas, suma errores, y no quiero que ningún compañero mío de este partido se equivoque", ha advertido.

Gómez ha puesto en valor que el Partido Socialista es "el único que respeta el valor del voto" frente al PP de Alberto Núñez Feijóo, "que quiere que el voto no valga nada". "Por eso niegan la legitimidad de Pedro Sánchez, porque creen que el poder no debe estar ocupado por la gente corriente", ha expresado este sábado durante su intervención en el acto de presentación las candidaturas socialistas para las elecciones municipales de mayo de 2023, celebrado en València.

"Por eso no defienden la separación de poderes sino la apropiación del poder, no el estado de derecho sino el derecho de okupar las instituciones. Por eso, se atrincheran en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, porque creen más en la legitimidad de la cuna más que en la de las urnas", ha expuesto.

En este sentido, Gómez ha defendido que el PSOE "es el único partido que garantiza la convivencia en España", algo que, a su juicio, "la derecha no puede soportar". "Por eso utilizan el conflicto continuo. Han vivido de utilizar el dolor de las víctimas de ETA, se han alimentado del 'procés' y han crecido con el independentismo", ha remarcado.

"El PP es el Partido que más roto quiere a España. Y por eso no soportan que Pedro Sánchez lo que haya roto sea el independentismo, ha acabado con el 'procés', que en Catalunya se cumple la Constitución y solo se vota cuando hay elecciones", ha considerado.

IMPUESTO

Por otro lado, durante su intervención, la vicealcaldesa y candidata de los socialistas a la Alcaldía de València ha avanzado que su prioridad, en el caso que gobierne tras las elecciones de 2023, será "frenar la especulación" para garantizar el acceso a la vivienda de las familias.

Para ello, ha anunciado que pondrá en marcha un plan que "ponga coto" a los fondos buitres que "compran grandes bolsas de vivienda en los barrios" y a los apartamentos turísticos porque "disparan los precios y convierten la vivienda en inaccesible para las familias y las y los jóvenes".

"No es asumible que una persona tenga que dedicar el 80% por ciento de su nómina a pagar un alquiler. No hay derecho. Por eso, del mismo modo que el Gobierno de España ha sido valiente para poner límite a los beneficios de quienes se enriquecían a costa de las dificultades de la mayoría, los ayuntamientos tenemos que ser valientes para garantizar el derecho a vivir en nuestros barrios", ha reivindicado.

Por ello, ante Pedro Sánchez, ha propuesto un impuesto extraordinario a los fondos buitres y una tasa especial para los apartamentos turísticos. "Te propongo que València conmigo como alcaldesa sea el ejemplo de que vamos a ayudar a las familias y ponérselo muy difícil a los especuladores", ha manifestado.

"Se acabó que fondos buitre puedan comprar grandes bolsas de viviendas en barrios, como aquí al lado, en Fuensanta, a costa de coaccionar y amenazar a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. La vivienda son los hogares de nuestras familias, no pueden ser el negocio inmobiliario de los buitres", ha incidido.