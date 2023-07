Gómez: "El PP lleva secuestrado el Ayuntamiento un mes para esconder su pacto de la vergüenza con Vox"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha criticado que "el PP de María José Catalá mantenga paralizada y secuestrada durante un mes la actividad del Ayuntamiento para esconder la entrada de Vox en el gobierno municipal" hasta después de las elecciones generales del 23J.

"Hoy hace justo un mes que se invistió a la señora Catalá como alcaldesa y un mes que este ayuntamiento, que esta ciudad, no tiene un gobierno. Sinceramente, creo que es una burla, una tomadura de pelo, porque lo que están haciendo es dilatar deliberadamente la constitución del gobierno para llegar a un pacto con Vox después de las elecciones", ha aseverado en un comunicado.

Gómez ha defendido que "los ciudadanos tienen derecho a saber que el PP mantiene paralizado el Ayuntamiento, sin nombrar el gobierno definitivo durante un mes, para no llegar a las elecciones generales con un ayuntamiento constituido por el PP y Vox". Ha urgido así a Catalá y a "los señores del PP" a explicar "a qué viene haber retrasado la constitución del ayuntamiento, del órgano de gobierno, durante más de un mes?".

En este escenario, ha asegurado que "la ciudad ha estado sin concejales ni equipo de gobierno y se está notando". "Hay distintas cuestiones que nosotros ya tenemos en el punto de mira, que sabemos que no están gestionando, problemas que no se están resolviendo porque no está claro quién va a ser la persona competente de llevar a cabo las gestiones necesarias para atenderlos", ha incidido.

Por contra, la exvicealcaldesa ha garantizado que el PSPV va a estar "muy vigilante de que se resuelvan todas las cuestiones que preocupan a los valencianos y valencianas": "Conocemos muy bien el Ayuntamiento y seguimos muy de cerca aquellas cuestiones que deberían estar ya resueltas y que, por este retraso forzado por el PP para meter a Vox en el gobierno, se mantienen atascadas y sin solución".