Gómez trabajará en homogeneizar las condiciones del personal tras la reversión de Dénia, pero prevé que será "difícil"

ALICANTE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha agradecido a los trabajadores del Hospital de Dénia y a los de la Conselleria su "ímprobo trabajo" para lograr una reversión a la gestión pública que, a su juicio, ha sido "ordenada y segura". Además, ha mostrado su "voluntad" de trabajar durante la legislatura para alcanzar un acuerdo para homogeneizar las condiciones laborales del personal, aunque ha afirmado que será "extraordinariamente difícil".

Así se ha pronunciado este jueves el titular de Sanidad en declaraciones a los medios de comunicación en Dénia (Alicante), el día en el que la Conselleria de Sanidad ha vuelto a asumir la gestión directa de este departamento de salud.

El conseller ha sostenido que le "preocupa" la homogenización y homologación de los regímenes jurídicos de personal, ya que quiere "igualdad" entre los trabajadores, y ha abogado por "hacer un ejercicio y un acuerdo con las fuerzas sociales" para alcanzarlo.

"Es un tema difícil, porque somos una comunidad donde tenemos los regímenes jurídicos variopintos --estatutarios, funcionarios, laborales, a extinguir--, pero mi voluntad es esa, llegar al final de la legislatura con un acuerdo para todos, aún sabiendo que es extraordinariamente difícil", ha enfatizado, al tiempo que ha precisado que hay una mesa técnica en la Conselleria con trabajadores de la Dirección General de Personal y agentes sociales que trabajan en ello.

El objetivo del nuevo marco normativo para la Conselleria es que los profesionales de los departamentos de salud que pasen a gestión directa --Dénia y Manises-- y que sean subrogados, cuenten con el mismo régimen jurídico que el resto de personal de la sanidad pública.

"No vamos a permitir que en el sistema sanitario público haya profesionales de primera y de segunda porque todos son iguales, no como sucedió con el personal de Alzira y Torrevieja por las decisiones que tomó el Botànic", ha aseverado.

En cuanto a la reversión, Gómez ha mostrado "gratitud" hacia el personal del centro hospitalario y de su Conselleria por permitir una transición "ordenada, segura, rigurosa y tranquila", al tiempo que ha agradecido su "colaboración" a la que era la empresa gestora.

Gómez ha detallado que la primera noche de gestión pública ha sido "tranquila", con 60 urgencias y ningún parto, y el hospital cuenta con unas 30 camas libres. Además, ha señalado que en el departamento habrá "alrededor de 2.000 personas".

"Son 1.700 plazas nuevas creadas por la Conselleria de Sanidad para subrogar a los casi 1.400 trabajadores que estaban con un contrato laboral, más otras más de 300 plazas nuevas que hemos creado para dotar al departamento de Dénia de personal necesario y suficiente para hacer el plan de acogida, además de fortalecer la atención primaria, que tenemos 250 estatutarios", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que hay una "situación gravísima de falta de personal, ajeno a la Conselleria". "La presupuestación está ahí, la voluntad de la Conselleria es contratar a más personal para que den la asistencia que los ciudadanos de la comarca de la Marina Alta se merecen, pero lamentablemente, por la situación nacional que padecemos, no tenemos suficiente personal", ha apuntado.

"Las plazas están presupuestadas y en el momento que tengamos el personal necesario para poder implementar estas plazas, así será", ha recalcado, al tiempo que ha afirmado que su voluntad sería que "se incorporasen mañana", pero ha añadido que deben tener "disponibilidad, porque las bolsas están vacías".

"NI UN EURO SE VA A PERDER"

Por otra parte, ha apuntado que deben cerrar las liquidaciones con la empresa concesionaria y ha sostenido que "ni un euro que sea de los valencianos, va a dejar de ser de los valencianos". "Desde el año 2010 no se ha hecho ninguna liquidación, y ha habido ocho años de otro gobierno que las reitera y no las había hecho. Estamos haciendo los deberes, aquí nos quedan bastantes por hacer, pero nosotros vamos a trabajar para esto", ha recalcado.

"Todas estas cosas que la concesionaria tendría que haber hecho y que no las ha hecho, las pondremos encima de la mesa para la liquidación, porque justamente es para esto, para valorar lo que uno tenía que hacer y no ha hecho, para que equiparemos, liquidemos y acordemos lo que es de la empresa y lo que debe a los valencianos. Ni un euro de los valencianos se va a perder", ha insistido.

Además, ha avanzado que realizarán un estudio de la situación del hospital y ha subrayado que invertirán lo que deban "Si hace falta invertir en algún tipo de infraestructura o tecnología de forma rápida, lo haremos".

"VOLUNTAD POLÍTICA" PARA INTEGRAR EL LABORATORIO

Consultado por la situación del laboratorio, que seguirá siendo de gestión privada, Gómez ha resaltado que la "voluntad política" es que si el marco normativo actual existente permite que se reintegren en el resto del hospital, lo harán.

"Ahora bien, si el marco normativo por la situación del laboratorio, que es una empresa subrogada, no lo permite, yo esto ya no lo puedo hacer. Pero mi voluntad es que, si legalmente se puede, se quede. Pero si legalmente no se puede, lo estudiaremos, como estamos estudiando el tema de Torrevieja, como vamos a valorar el tema de Manises y como vamos a valorar el tema de aquí", ha señalado