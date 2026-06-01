Good Films Studios prevé rodar 20 películas en una década en la Ciudad de la Luz de Alicante

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante la visita realizada este lunes a la Ciudad de la Luz de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Good Films Studios prevé rodar 20 películas en una década en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante, según ha detallado este lunes el director general de la productora, Juan Carlos Gonzálvez, durante un acto celebrado en el complejo audiovisual bajo el lema 'Una apuesta de presente y futuro para la Ciudad de la Luz'.

La cita también ha contado con la participación del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la productora y fundadora de la compañía, Miriam Segal.

Durante el evento, Gonzálvez ha concretado algunos títulos de producciones previstas. Entre ellos, está 'People of the book', cuyo rodaje ya ha arrancado. Se espera que los siguientes sean obras como 'American paradise' y 'Man who stole the sky', esta última con "talento español" y en la que "posiblemente" podría participar Penélope Cruz, ha asegurado.

Igualmente, ha subrayado la importancia de fomentar el talento joven, por ejemplo, con los denominados 'juniors'. Para ello, también se necesitan voces expertas de la industria audiovisual que sean capaces de formar a las nuevas generaciones.

Gonzálvez se ha referido a la Ciudad de la Luz como el "mayor centro cinematográfico de Europa" y un "referente" para el sector, al tiempo que ha resaltado el "lujo" que suponen estas instalaciones para cualquier productor cinematográfico.

Asimismo, el director general ha apuntado que, a pesar de que todavía pueden existir algunos "inconvenientes", espera que junto con las autoridades se pueda hacer del complejo audiovisual un "referente" a nivel mundial.

Por su parte, Segal ha ahondado en la idea de que se pretende que Alicante sea un 'hub' audiovisual, ya que prácticamente toda la comunidad del sector está fuera del territorio valenciano. Así, uno de los objetivos es que el talento de esta industria regrese aquí.

"BUENA DECISIÓN"

De otro lado, Pérez Llorca ha resaltado que Good Films Studios ha tomado una "buena decisión" al elegir la Ciudad de la Luz para sus producciones y ha indicado que los estudios fueron construidos con "gran visión de futuro".

El jefe del Consell ha hablado de "años malgastados" en los que las instalaciones estuvieron "cerradas", en algunos momentos por "cuestiones judiciales", y ha hecho hincapié en que "solo" hacía falta "creer" en el proyecto. Con esa "base", según ha expuesto, se pueden lograr resultados.

Pérez Llorca ha ensalzado la "firmeza" de la Generalitat Valenciana en defender la Ciudad de la Luz y, respecto a los "problemas" apuntados por Good Films Studios, ha dicho que estos se tendrán que solucionar y que para ello también se está diseñando un plan estratégico del sector.

Al respecto, el 'president' ha detallado que desde la administración autonómica están trabajando en ese plan y, aunque no ha dado un plazo concreto, sí ha trasladado la idea de que le gustaría que estuviera "en marcha" este mismo año, según ha indicado a preguntas de los medios de comunicación tras el acto.

Pérez Llorca ha apostillado que el anterior Consell del Botànic apostó por el Distrito Digital, aunque, a su juicio, el complejo de la Ciudad de la Luz no fue concebido para ello, sino para destinar los estudios al cine y al audiovisual.

Por otro lado, Cano, quien ha inaugurado el acto, ha resaltado la "enorme capacidad", el "talento" y la "proyección internacional" de la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha agradecido a Good Films Studios su "apuesta" por Alicante y la Ciudad de la Luz para desarrollar sus producciones.

La consellera de Industria ha afirmado que el complejo vive uno de los "mejores" momentos de su historia, que es un "referente europeo" y que estos proyectos van a permitir generar actividad económica en la zona.

Asimismo, Barcala ha celebrado que la Ciudad de la Luz vuelva a "resurgir" para "cumplir" con el propósito de que sus estudios sean los "mejores" y ha puesto en valor la "apuesta" del Consell en las instalaciones y en captar inversiones.

"IMPACTO ECONÓMICO"

Según ha precisado la Generalitat en un comunicado, "en los últimos cuatro años el complejo cinematográfico ha generado más de 67 millones de euros de impacto económico, acogiendo 15 grandes producciones internacionales, más de 30.000 pernoctaciones y el impulso de más de 400 empresas locales".