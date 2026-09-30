Gosálbez (Vox) será el portador de la Reial Senyera durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Vox José Gosálbez que será el portador de la Senyera en la Procesión Cívica del próximo 9 d’Octubre - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, será el portador de la Reial Senyera en la Procesión Cívica que se celebra en la ciudad con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Este año será una celebración "muy especial" ya que, con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, saldrá también a las calles la espada de Jaume I.

Así lo ha explicado este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios tras la junta local de seguridad con motivo de la celebración del 9 d'Octubre .

Catalá ha recordado que el portador de la Reial Senyera se elige por turno rotatorio cada año entre todos los grupos municipales, de forma que al final de la legislatura todos los partidos hayan podido llevarla. El primer año fue portada por Catalá en el turno del PP, después la responsabilidad fue de la concejala de Compromís Papi Robles y el año pasado lo hizo el socialista Borja Sanjuán.

María José Catalá ha incidido en que una de las principales novedades de este año es que la espada de Jaume I saldrá junto a la Reial Senyera en la Procesión Cívica, algo que solo ocurre "en los aniversarios". La alcaldesa ha apuntado que la última vez que salió esta pieza histórica fue hace 50 años en el 700 aniversario de la muerte de Jaume I y la primera vez en 1666.

En aquel primer año, "se decía que la espada iba acompañada por el contador de la época y el contador actual es nuestro interventor del Ayuntamiento de València y, por tanto, el interventor saldrá, con dos personas ayudaándole, al lado de la espada", ha explicado la alcaldesa.

Catalá también ha recordado que "este será el último año de esta Senyera tan histórica" y que recientemente se adjudicó la elaboración de su nueva réplica, que saldrá el año que viene.

"LLEVARÉ EN MIS MANOS SIGLOS DE HISTORIA"

La alcaldesa se ha reunido también con el concejal Gosálbez para abordar el encargo de portar la Reial Senyera, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. El portavoz de Vox ha manifestado que "portar la Real Senyera en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre será, sin duda, uno de los momentos más importantes que viviré como valenciano y como concejal".

"Ese día no llevaré únicamente una bandera. Llevaré en mis manos siglos de historia. Llevaré el recuerdo de quienes nos precedieron, el sentimiento de quienes hoy queremos a esta tierra y el deber de conservar aquello que hemos recibido para entregárselo a quienes vendrán después", ha afirmado el edil.

UN AÑO "MUY INTENSO"

La alcaldesa ha subrayado que este 9 d'Octubre será "muy especial" y "muy intenso" ya que se organizarán "muchas celebraciones en torno al 750 aniversario de la muerte de Jaume I", comenzando desde este fin de semana previo en colaboración con la Diputació de València.

Así, la programación arrancará este viernes 2 con la Entraeta Festera de Moros y Cristianos y el sábado continuará con la Entrada Infantil de Moros y Cristianos y las Embajadas de la Conquista. Además, durante el fin de semana tendrá lugar una recreación histórica del campamento militar del Rey Jaume I en el Parc Central.

El domingo 4 tendrá lugar la ofrenda floral en la Catedral y, posteriormente, el tradicional Alardo de arcabucería. A partir del jueves 8, el Salón de Cristal del Ayuntamiento abrirá sus puertas para la exposición 'La nostra Senyera', que este año permitirá contemplar conjuntamente la Reial Senyera y la espada de Jaume I, en el marco de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey. La alcaldesa ha resaltado que, "por primera vez", la Reial Senyera se expondrá durante tres días seguidos.