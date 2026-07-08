El gospel debuta en el Festival de Jazz de València con un recorrido "enriquecido" con otros estilos

Gospel Factory - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival de Jazz de València ofrece este jueves una nueva cita en el Palau de la Música, protagonizada en esta ocasión Gospel Factory, que hará un recorrido por este género clásico y contemporáneo enriqueciéndolo con diversas influencias, como el soul, los ritmos africanos o el flamenco.

Dirigido por Dani Reus, este coro profesional reúne a intérpretes procedentes de más de veinte países. El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado, en un comunicado, que "en las 28 ediciones anteriores del Festival de Jazz no habíamos tenido el góspel como protagonista de un concierto y, sin embargo, ambos estilos musicales comparten profundas raíces en la tradición afroamericana".

En este sentido, Llimerá ha celebrado que se va a poder "disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, armonías vocales y una cuidada selección de espirituales, interpretados por Gospel Factory, que sin duda conectará con el público valenciano".

Gospel Factory es un coro profesional integrado por cantantes procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Francia, Sudáfrica, Cuba, Japón, Bélgica, Angola, Suiza, Argentina, Guinea-Bisáu, Brasil, Camerún, República Dominicana, Países Bajos, Nigeria, Filipinas y España.

Desde sus inicios ha cosechado importantes éxitos, actuando junto a The London Community Gospel Choir y llenando con sus propios espectáculos algunos de los principales auditorios españoles.

En València presentará una selección de sus producciones más representativas, entre ellas Spirituals & Christmas, The Gospel Experience, From Africa to America y su más reciente propuesta, Gospel Tribute, un recorrido por la evolución del góspel desde sus raíces hasta las sonoridades contemporáneas.

El 29 Festival de Jazz de València encara así su recta final en la Sala Iturbi, que acogerá su último concierto el próximo domingo 12 de julio, a las 19.00 horas, con el cantante estadounidense José James, acompañado por China Moses, en un homenaje al 50.º aniversario del emblemático álbum I Want You, de Marvin Gaye.

'JAZZ A LES PEDANIES'

Posteriormente, el festival continuará con el ciclo 'Jazz a les Pedanies', que llevará la música en directo a dos pueblos de la ciudad con las actuaciones de Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet (Presskit Focusyear 2026) y Le Dancing Pepa, los días 18, 19, 25 y 26 de julio. Los conciertos se celebrarán en Castellar-l'Oliveral (Polideportivo) y en La Torre (Alquería Coca, junto al Pont de la Solidaritat).

En el apartado formativo destaca también el 26.º Seminario Internacional de Jazz y Música Latina de Sedajazz, que se celebrará del 14 al 17 de julio en el Conservatorio Profesional de Música de València (edificio de Velluters, plaza Viriato, s/n).

Esta iniciativa constituye el principal espacio de formación y relevo generacional vinculado al Festival de Jazz de València y reúne cada año a estudiantes y profesorado de reconocido prestigio internacional.