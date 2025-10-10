La Gossa Sorda anuncia su vuelta a los escenarios con tres conciertos en 2026: "Volvemos a defender 'casa nostra'"

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El historico grupo valenciano La Gossa Sorda ha anunciado su vuelta a los escenarios con tres conciertos este próximo año, el 25 de abril y el 2 y el 23 de mayor, sin concretar todavía en qué lugares se celebrarán.

Así lo ha dado a conocer la banda este pasado jueves, coincidiendo con la celebración del Nou d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, a través de un vídeo en su perfil de Instagram en el que el cantante del grupo, Josep Nadal, con la canción 'Colpeja fort'de fondo, anuncia el regreso de la formación por "todos los que habéis pronunciado nuestro nombre contra el desánimo, la derrota y la injusticia".

"Ahora que la cosa se ensucia, hemos tomado una decisión, volvemos, volvemos al mismo frente, a vuestro lado, como una más, a defender 'casa nostra' en esta partida de ajedrez en la que nos jugamos la vida. Por encima del barro y de la ceniza se escuchan los pasos de un animal que vuelve, no somos más que vuestras voces en un solo grito contra el avismo y la victoria", señala Nadal.

La Gossa Sorda se despidió de los escenarios en 2016 con la gira 'L'última volta' después de 20 años de éxitos en la música valenciana y de haberse consolidado como una de las bandas de referencia de la canción protesta. Su último trabajo, 'La polseguera', (Maldito Records) en 2014, tuvo entre sus canciones grandes éxitos como 'Esbarzers'.