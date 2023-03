El Govern del Rialto aboga por un ente gestor de La Marina entre Ayuntamiento y Generalitat que dé "seguridad jurídica"

Insta a la APV a fijar "una hoja de ruta clara" para la cesión gratuita de los espacios y defiende una estrategia para consolidar este entorno

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Rialto, el ejecutivo de València que forman Compromís y PSPV, ha mostrado su voluntad de impulsar "un ente público de gestión" integrado por "Generalitat y Ayuntamiento con el fin de otorgar seguridad jurídica" a La Marina. Así, ha abogado por garantizar para este entorno "una gestión profesional y una estrategia dirigida a consolidar" un enclave "referencia de transformación económica y de destino de inversiones estratégicas para la ciudad".

De este modo se recoge en el acuerdo adoptado este jueves en el pleno de marzo celebrado en el consistorio a partir de una moción de Compromís sobre La Marina, para que sea un espacio "para la ciudad", que se ha completado con una propuesta alternativa de todo el ejecutivo municipal que ha salido adelante con su apoyo, la abstención de PP y Cs y el voto en contra de Vox.

El acuerdo recoge también "instar a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a establecer una hoja de ruta clara" entre esta entidad, "Generalitat y Ayuntamiento para la cesión gratuita y gestión integral de todos los espacios de la dársena interior histórica y todos los espacios correspondientes a La Marina en la ciudad" para ser gestionados a través del mencionado ente.

Además, recoge "garantizar" un "escenario de seguridad jurídica y de participación de las instituciones valencianas en las decisiones que afectan a estas instalaciones y espacios" del entorno portuario.

El debate de este punto lo ha precedido la intervención de un representante de la comisión Ciutat Port y de vecinos del entorno del puerto que ha mostrado su respaldo que La Marina sea un espacio de la ciudad y ha reivindicado una "gestión pública y meticulosa", así como el "control de concesiones lucrativas por parte de terceros".

Asimismo, ha reclamado la creación de "equipamientos públicos para los barrios del litoral y del Grao, ha advertido de que las actividades privadas "van en aumento" en la dársena del puerto y ha emplazado a establecer diálogo entre los políticos y los agentes sociales. A su vez, ha instado a tener una "visión de conjunto" de todo el entorno en esa "gestión pública del nodo que lo une todo, La Marina".

El alcalde, Joan Ribó, ha recordado el proceso iniciado y mantenido por los gobiernos locales anteriores al suyo --los de Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas (PSPV) y Rita Barberá (PP)-- en favor de que terrenos del puerto que no se usan se reintegren en la ciudad y ha dicho que esta es una medida que están adoptando ciudades de otros puntos de la Comunitat Valenciana, del resto de España y del mundo.

El responsable municipal ha insistido en la necesidad de que los suelos pasen al Ayuntamiento y la lámina de agua a la Generalitat y en la idea de "crear un organismo" entre estas dos administraciones para gestionar La Marina, tras lo que ha "la propuesta de CS para que todo vuelva a la APV". "Los terrenos han de ser municipales y autonómicos y a partir de ahí crear un ente y gestionar", ha dicho.

Igualmente, Ribó ha señalado que "no es cierto que no se haya hecho nada" en este entorno y ha destacado los "millones de personas que han pasado por allí" en los últimos años y las "actividades de distinto tipo" que se han desarrollado en un enclave que "en estos momentos es centro de innovación y de deportes náuticos"

El edil de Vox Vicente Montañez ha criticado que el primer edil "después de ocho años de paralización" plantee "soluciones para La Marina" ahora, "a la vista de unas elecciones que va perder". "Jamás un pirómano puede ser jefe de la extinción de incendios", ha señalado, a la vez que ha dicho a Ribó que "los incendios en el puerto y en La Marina" los ha generado él "por su sesgos ideológico" y por poner "pegas a todo" en ese espacio.

"UNA VERGÜENZA"

"Lo que están haciendo con La Marina es una vergüenza", ha manifestado el portavoz de CS, Fernando Giner, que ha apuntado que "lo peor para una ciudad que mira al Mediterráneo es estar en el limbo" y ha expuesto que eso "afecta a las empresas que han apostado por desarrollar allí su actividad". Ha reclamado "seguridad jurídica" y ha indicado al alcalde que si estas se van él "será el responsable y su cómplice" la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez.

Giner ha opinado que la "ideología" y el "sectarismo" de Ribó han hecho que "no esté solucionado el problema". "Su moción llegar tarde. Ojalá hubiera dejado de lado su ideología y hubiera actuado con sentido común y por el bien de los valencianos" antes.

La concejala del PP Paula Llobet ha hablado de "falta de gestión y de trabajo" en un gobierno "desunido" y ha considerado también que la moción de Compromís llega tarde, "a dos meses de las elecciones para justificar el trabajo no hecho antes". "Lo que plantea ahora es algo que tenía que haber abordado hace mucho tiempo. Lo suyo no es la gestión, es la oposición" ha dicho al primer edil, además de reiterar que "La Marina lleva ocho años sin rumbo" por no tener "plan estratégico".

Llobet ha acusado al ejecutivo local de haber perdido la gestión de edificios de este espacio y de "enfrente a la ciudad con el puerto". "La Marina es hoy un gran buque encallado, un espacio no de oportunidades sino de confrontación". Ha cuestionado también el pago de la deuda del ICO --por las obras para la America's Cup-- por parte del Gobierno central y el alcalde le ha reprochado que haga ese planteamiento cuando esa deuda era "una espada de Damocles".

"MENSAJES ALARMISTAS"

Sandra Gómez ha criticado a Giner por culpar al ejecutivo local si se van empresa de La Marina y ha censurado que se oponga al centro de tratamiento de datos previsto en los Docks que "va a generar valor y puestos de trabajo". Ha lamentado que la oposición lance "mensajes alarmistas" y se ha mostrado "orgullosa y tranquila del trabajo hecho en La Marina" desde 2015.

La vicealcaldesa ha señalado que entonces esta era una zona "modelo el PP" y "endeudada" y "parada" y ha valorado que el Gobierno de Pedro Sánchez pagara la deuda, al tiempo que ha subrayado la idea de convertirla en "polo de atracción empresas y de inversiones de valor añadido" y ha opinado que el nuevo ente gestor que se reclama supondrá "un nuevo liderazgo que saque lo mejor".