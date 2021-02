Govern del Rialto mantiene su rifirrafe por el PAI de Benimaclet aunque Ribó cree que habrá acuerdo y Gómez pide calma

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Rialto, el ejecutivo de València que conforman Compromís y PSPV, mantiene su rifirrafe en torno el PAI de Benimaclet por las distintas posturas que cada una de estas dos formaciones defiende para esta actuación urbanística, promovida por la empresa Metrovacesa. No obstante, el alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha confiado en que habrá "acuerdo" y la vicealcaldesa y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez (PSPV), ha hecho "un llamamiento a la calma y la tranquilidad".

La polémica en el gobierno municipal ha surgido después de que Gómez, también portavoz socialista, anunciara este lunes que el Ayuntamiento ha decidido inadmitir a trámite el PAI de Benimaclet tal y como está diseñado y planificado y avanzara que se ha instado a la introducción de cambios como la disminución de alturas, el aumento del terciario --no comercial sino para oficinas "de alto valor añadido" hasta un mínimo de un 20% frente al 13% actual--, y la reducción de viviendas libres "sin perder ni una pública".

La vicealcaldesa, que precisó que si la promotora no acomete estas modificaciones podría realizarlas el consistorio, aseguró que "todo el mundo" en el gobierno local estaba informado de la iniciativa y aseveró que era "la propuesta de la Delegación de Urbanismo y, en consecuencia, "del gobierno" de la ciudad. Sin embargo, Compromís estimó "insuficiente" el planteamiento sobre el PAI, pidió llegar a un "consenso" entre los socios de gobierno y convocar la comisión de seguimiento del Rialto.

Respecto a las diferencias en el ejecutivo, Ribó ha afirmado este miércoles que reconoce que "se ha avanzado" y de ha dado "un paso importante" al "no aceptar el PAI" presentado por Metrovacesa pero ha matizado que es "absolutamente insuficiente". A este respecto, ha comentado, tras la reunión que ha mantenido con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, que la ley urbanística valenciana indica que "los se harán prioritariamente por los ayuntamientos o por las empresas dependientes directamente" de ellos.

El alcalde ha expuesto, preguntado por el rifirrafe, que "eso es exactamente" lo que pide Compromís y ha manifestado, en esta línea, que "València tiene muchos funcionarios" y "una empresa, Aumsa, que se dedica precisamente a esto", por lo que ha señalado: "hagámoslo". Ha agregado que de esta forma se puede "atender y dialogar con los vecinos" y "poner en primer lugar los intereses de la población" y no los "propios" de una empresa.

Igualmente, el responsable municipal ha declarado que el PAI de Benimaclet debe contemplar que este es "un barrio con una historia propia, una lucha ciudadana desde hace mucho tiempo y un debate ciudadano sobre este tema", así como un espacio "vinculado a la huerta de manera muy clara y con zonas que se están cultivando". "Eso se debe tener en cuenta. Son los elementos y continuaremos pidiendo estos temas", ha dicho.

Joan Ribó ha precisado también que Compromís "quiere que este PAI se haga desde el Ayuntamiento o por la empresa" municipal Aumsa y ha reconocido la "diferencia de opiniones y de posiciones políticas claras" en el seno del Rialto. "Estamos delante de una forma de hacer el urbanismo", ha agregado, a la vez que ha abogado por evitar el urbanismo hecho "de la mano de empresas privadas durante 24 años" con el PP.

"Tenemos que pasar a otro tipo de urbanismo. La ley plantea prioritariamente un urbanismo público, hecho públicamente y dialogado con las personas de los barrios", ha comentado. Tras ello y ante las posiciones distintas en el Rialto ha señalado: "tampoco me pondría muy nervioso" y ha considerado que se puede "llegar a un acuerdo". "Por eso, Compromís pedía continuar dialogando y llegando a una solución", ha añadido.

"NO ES UNA CUESTIÓN BALADÍ"

El alcalde ha afirmado que las posiciones políticas de Compromís "son firmes" y ha que esta "no es una cuestión baladí" pero ha opinado que aunque "estas cosas son lentas" se tienen que "encontrar soluciones".

Por su lado, Sandra Gómez ha hecho un "a la calma, a la tranquilidad, al diálogo y al consenso dentro del equipo de gobierno" y ha calificado "quizá" de "demasiado teatralizada" la posición expresado por su socio de gobierno. Ha apuntado, en alusión a la propuesta de convocar la comisión de seguimiento del Rialto, que "ahora, el gobierno en su conjunto y los partidos que forman parte de él" deben "centrarse en combatir la crisis de la Covid-19"

En esta línea, ha manifestado que "nadie entendería convocar una reunión de urgencia para hablar de otras cosas" distintas a la crisis sanitaria y ha dicho que no se daría "una buena imagen" a la ciudadanía al estar "batallando y peleándonos por otras cosas". Ha insistido en el "sosiego" y en instar a "centrarse en lo que pide la ciudadanía" frente a la Covid-19 y ha rechazado "montar una crisis de gobierno" en este momento.

"ZANJAMOS LA DISCUSIÓN HOY"

Por otro lado, la vicealcaldesa ha expuesto que si "el problema" es que el diseño del PAI lo haga el Ayuntamiento, este "se acaba hoy" porque ha indicado que ya ha apuntado esa posibilidad. "Si esa es la discrepancia, no hay tal", ha repetido, a la vez que ha explicado que en su resolución sobre el PAI se contempla la opción de que "el diseño lo haga el Ayuntamiento".

"Ahí no hay problema. Zanjamos la discusión hoy", ha repetido aunque ha destacado que "el problema no está ahí sino en el modelo de barrio". Gómez ha defendido que Benimaclet sea "un barrio de 15 minutos" y "de familias trabajadoras, con idiosincrasia propia" y no "un nuevo desarrollo de adosados con tipología de casa de pueblo unifamiliar". Asimismo, ha descartado "desclasificar un tercio de suelo" porque eso "dejaría sin dotación pública" la zona y ha defendido el "gran parque" previsto.

La edil ha agregado que la decisión de inadmitir el PAI "demuestra que es el Ayuntamiento el que decide el modelo de barrio" y el que tiene "la última palabra". "Necesitamos ponernos de acuerdo en el modelo. Ahí es donde tenemos que hablar", ha planteado Sandra Gómez.