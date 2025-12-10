Grande Amore y Cora Yako protagonizan una nueva cita de Els Concerts de La Pergola

Conciertos en La Pérgola - CONCERTS DE LA PÉRGOLA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Marina de València volvera a sonar este sabado, 13 de diciembre, con una nueva jornada del ciclo Els Concerts de La Pergola, en esta ocasion con dos bandas que representan el presente "mas vibrante del panorama independiente nacional": Grande Amore y Cora Yako.

La apertura del espacio sera a las 11:00 horas y los directos comenzaran a mediodia.

El gallego Grande Amore llegara a Valencia tras haberse convertido en una de las voces mas singulares de la nueva escena independiente. Su directo se caracteriza por una potente mezcla de emocion desbordada, actitud punk y letras que conectan con una generacion que busca discursos directos, honestos y sin concesiones. Su irrupcion en el panorama nacional "ha llamado la atencion de prensa especializada, festivales y un publico que ha encontrado en su propuesta un lugar de identificacion y catarsis colectiva", subraya la organización en un comunicado.

Por su parte, la banda mallorquina Cora Yako se encuentra en pleno crecimiento y ya figura entre las propuestas mas prometedoras del pop independiente actual. Su sonido combina guitarras envolventes, melodias luminosas y una estetica emocional que dialoga directamente con el Mediterraneo, tanto en su imaginario como en su forma de narrar la experiencia musical contemporanea.

Su presencia en Els Concerts de La Pergola "supone una oportunidad para conocer de cerca un proyecto emergente que esta captando la atencion de los circuitos independientes de todo el país".