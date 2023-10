Greenmed y sindicatos de la planta de Almassora logran un acuerdo para las indemnizaciones tras "muchos tiras y aflojas"

CASTELLÓ, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Greenmed, dedicada a la producción y comercialización de cítricos, y los sindicatos de su planta de Almassora (Castellón) han alcanzado, tras "muchos tiras y aflojas", un acuerdo para las indemnizaciones por despido, en caso de que los trabajadores no se acojan a la movilidad geográfica que planteaba la compañía. La empresa anunció la intención de cesar la producción en la instalación castellonense, en la que actualmente trabajan unas 180 personas, y trasladarla a las otras fábricas que dispone en la provincia de Valencia.

La propuesta acordada entre empresa y sindicatos establece, entre sus condiciones, según ha podido saber Europa Press, que las indemnizaciones sean de 25 días por año trabajado con un tope de 14 mensualidades, según expusieron desde el comité de empresa a los trabajadores en una asamblea celebrada este viernes para que los empleados refrendaran el acuerdo.

Desde el comité han explicado que "nadie" ha aceptado la movilidad geográfica que planteaba la compañía para trasladar a los trabajadores, junto a la actividad de manipulado, del centro de Almassora a otras plantas de producción de la compañía en la Comunitat Valenciana.

Al parecer, han detallado desde el comité, la empresa se ofreció a facilitar un autobús para desplazar a los trabajadores hasta la nueva fábrica en la que serían destinados. Además, la compañía se haría cargo del 50 por ciento del coste de la hora de ida y del 50% de la hora de vuelta, siempre trabajando en el turno de tarde, que finaliza a las 23.00 horas.

Los representantes de los trabajadores han advertido de que, con estas condiciones, "la conciliación es imposible", además "teniendo en cuenta que la mayoría del personal afectado son mujeres".

Estas medidas, según señalaron, responden al compromiso de "seguir mejorando los servicios y la eficiencia" a fin de "consolidar el posicionamiento" de Greenmed en el mercado. Bajo esta premisa, añaden, el centro de Almassora "seguirá en funcionamiento con otras actividades esenciales de la compañía, como el almacenaje, la gestión administrativa o la recolección".

La presidenta del comité de empresa, Mariló Benedicto, ya auguró que "la mayoría" de trabajadores de la planta mostraría su rechazo a acogerse a la movilidad geográfica en caso de que "les cueste dinero". "La empresa insiste en que no es un despido, pero si nos modifican las condiciones de trabajo, la ciudad donde tenemos la vida hecha y no nos proporcionan nada...", expuso, a la vez que apuntó que por ello "la mayoría" de trabajadores "no está por la labor de marcharse".

Greenmed S.L. es uno de los exportadores citrícolas más importantes y de mayor trayectoria del sector, se dedica a la producción y comercialización de cítricos en todas sus etapas; este proceso incluye desde su recogida y manipulación hasta la distribución a clientes, comercios o almacenes. Para el ejercicio de esta actividad cuenta con varios centros de acondicionamiento en centros ubicados en Almassora, Sollana y Xeraco.