La gripe cae a un 74% en la última semana hasta los 19 casos y baja también el VRS en la Comunitat Valenciana

Archivo - Gripe - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe ha caído un 73,84% en la última semana en la Comunitat Valenciana hasta los 19,8 casos por 100.000 habitantes, muy lejos de los 467,2 casos en los que llegó a estar en la segunda semana de diciembre. Además, también se han reducido el virus respiratorio sincitial (VRS).

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad de la quinta semana del año, del 26 de enero al 1 de febrero.

De este modo, el total de las infecciones respiratorias han bajado un 3,9% al pasar de 822,8 casos a 790,7. Según el Plan de Contingencia Ante Aumentos en la Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (2025/2026), la Counitat Valenciana sigue en situación de nivel bajo de epidemia (escenario 1), cuando la tasa de casos está entre 756 y 1.654.

Aún así, la tasa de la Comunitat Valenciana sigue por encima de la media nacional que, según los últimos datos que corresponden una semana anterior, sigue bajando y está en 528,8.

Por su parte, el virus respiratorio sincitial (VRS) también ha bajado en la última semana, un 17,4, tras las últimas subidas de 140,7 casos a 116,2, mientras que se han notificado 9,5 casos de covid por 100.000 habitantes. La pasada semana no se registró ninguno.

Los contagios por virus respiratorios de los menores de 4 años han bajado de 3.344,4 a 3.053,8, mientras que entre los mayores de 65 años de 870,9 a 775,2. Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios se mantiene --de 17,9 casos a 18-- y, en concreto, por gripe ha caído de 2,5 a 0,5, mientras que para VRS sigue en 3,4 casos, mientras está en 0,2.