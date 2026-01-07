La gripe crece un 2,55% tras la Navidad en la Comunitat aunque la trasmisión de virus respiratorios sigue a la baja

Archivo - Varias personas con mascarilla al salir del Centre de Salut - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los contagios de gripe han registrado un ligero repunte del 2,55% tras las fiestas navideñas en la Comunitat Valenciana aunque la incidencia del conjunto de virus respiratorias sigue a la baja.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad de la primera semana del año, del 29 de diciembre al 4 de diciembre.

De este modo, las infecciones respiratorias han bajado un 5,5% en la última semana al pasar de 885,9 casos por 100.000 habitantes con que se cerró el año a 836,8 casos al inicio de 2026. La media nacional, según los últimos datos que corresponden a la semana anterior, a la 52º, se sitúa en 573,6 casos. El pico de la presente campaña se alcanzó en la semana 49º del año en la Comunitat Valenciana cuando se llegó a los 1.192,5 casos.

En concreto, la gripe ha bajado un 2,55% al pasar de 227,7 casos por 100.000 habitantes a 233,5 casos. Por su parte, el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, ha crecido un 67,56% al pasar de 70,9 casos a 118,8 casos, mientras que la covid no se han reportado ningún caso de los 26,6 casos con que se cerró el año.

La incidencia de los virus respiratorios ha caído en el tramo de los menores de 4 años de 3.114,9 casos a 2.330,1 casos, mientras que, por contra, entre los mayores de 65 años ha subido de 746,9 casos a 970,8 casos.

No obstante, la incidencia de ingresos hospitalarios ha subido seis puntos en la última semana al pasar de 25,7 casos por 100.000 habitantes a 31,5 casos y por gripe han pasado 10,3 casos a 15 casos.