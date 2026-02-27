Grupo Cleop aumenta un 9,9% su facturación en 2025 y registra un ebitda de 2,2 millones de euros

Instalaciones de un amarca del Grupo Cleop - GRUPO CLEOP

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Cleop ha cerrado 2025 con un incremento del 9,9% en su cifra de negocios consolidada, hasta 34,6 millones de euros, frente a los 31,4 millones del ejercicio 2024, así como un ebitda consolidado de 2,16 millones.

El grupo empresarial atribuye su aumento de la cifra de negocios principalmente al segmento sociosanitario, "que, a lo largo del ejercicio, ha inaugurado tres nuevos centros residenciales de mayores ubicados en La Vall d'Uixò (Castellón), Cullera (Valencia) y Mutxamel (Alicante) con 360 plazas", ha destacado en un comunicado.

Con ello, el grupo, bajo la marca Novaedat, cuenta con 964 plazas residenciales y presta servicios relacionados con la dependencia a más de 1.100 personas en residencias de mayores y diversidad funcional, centros de día, viviendas tuteladas y servicios de asistencia a domicilio.

El segmento sociosanitario representa el 57% de la cifra total consolidada del grupo con un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior. Durante el pasado año se recibió propuesta de adjudicación, por parte de Conselleria de Sanidad, de 15 de los hospitales de día de salud mental licitados.

CONSTRUCCIÓN

El importe neto de la cifra de negocios del segmento de construcción del ejercicio supone el 41% de la cifra total de negocios del grupo y asciende a 14,39 millones de euros.

La cartera de obra contratada y pendiente de ejecutar a fecha actual asciende a 15,46 millones de euros de la que el 63% corresponde a administraciones públicas y cuyos proyectos en ejecución son, fundamentalmente, del sector sociosanitario, sanitario, educación y residencial.

EMPLEO

Grupo Cleop ha explicado que el crecimiento de su actividad ha implicado un "notable" aumento de la plantilla, que ha alcanzado las 750 personas trabajadoras a 31 de diciembre de 2025, con un incremento del 48% en el número medio de personas empleadas respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, "los cambios y la inversión realizada en nuevas tecnologías han sido clave para mejorar la eficiencia en la gestión, reducir costes y abordar el incremento de la actividad previsto en el Plan estratégico", ha destacado.