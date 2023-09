El Grupo Social ONCE premia la "generosidad" y el "apoyo" de la sociedad valenciana

Fundación Anar, el Programa '400', Susana Gisbert, Caixa Popular y Clínica Jurídica de la UV, galardonados en los Premios Solidarios



VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Anar, el Programa '400' de Á Punt Televisió Valenciana, la fiscal Susana Gisbert Grifo, Caixa Popular y la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV) han recibido los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en la Comunitat Valenciana 2023.

Se trata de la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de nuestro Grupo, ha informado la entidad en un comunicado.

Este año, en la gala de entrega, bajo el título 'Próxima estación: PORVENIR', se presenta al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. "Es un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE", han indicado las mismas fuentes.

En relación con los premiados, en la categoría de Institución, Organización, ONG, el Premio Solidarios ha sido para la Fundación Anar, por su dedicación durante más de 50 años a la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y desamparo. Ha atendido 16.583 peticiones de ayuda en la Comunitat Valenciana durante el año 2022.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación se ha premiado al Programa de Televisión '400' dedicado a la Salud Mental, conducido por Pere Aznar y emitido el día 26 de enero de 2023 en Á Punt Televisió Valenciana. Aborda la problemática de la Salud Mental desde el enfoque de los derechos humanos, desdramatizando las situaciones y planteando un camino inequívoco de esperanza hacia la inclusión.

El Premio Solidarios a la Persona Física se ha concedido a Susana Gisbert Grifo por su dilatada trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y su "incansable" lucha por la erradicación de la Violencia de Género, "desde la sencillez y el rigor", han apuntado las mismas fuentes.

En la categoría de Empresa, el galardón ha sido para Caixa Popular, el valor de la Inclusión de las personas, por desarrollar su labor como cooperativa de crédito teniendo en cuenta la adecuada atención a las personas en riesgo de exclusión, mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, en el apartado de Administración Pública, el Premio Solidarios ha sido para la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV), por contribuir a formar futuros juristas que se ocupen de prestar ayuda a personas o comunidades que quedan fuera de los sistemas institucionales de apoyo, generando una sensibilidad hacia los problemas sociales utilizando la ley como una herramienta de cambio social.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana 2023 ha estado formado por Raquel Ibáñez Sánchez, subdelegada del Gobierno en Valencia; Sergio Peláez Marques, director regional Cope CV; Rosa Bayarri Romar, presidenta de la Federació Salut Mental CV; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE en Políticas Sociales y Consejos Territoriales; José Manuel Pichel Jallas, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana; y Enrique Llin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.