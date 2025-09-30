Los grupos Santero y Los Muchachos y Volavent abordan el rock independiente valenciano en el Centre del Carme

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València reunirá a las bandas locales Santero y Los Muchachos y Volavent para debatir sobre el rock independiente valenciano que está marcando tendencia.

En concreto, la nueva cita de 'Encuentros en el Carmen' tendrá lugar este jueves, 2 de octubre, y estará conducida por el cantante y productor Quique López, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Santero y Los Muchachos, formada por músicos con largas trayectorias y nacida de la inquietud creativa de Miguel Ángel Escrivá tras su paso por 'La Pulquería', es uno de los grupos de rock más consolidados del panorama valenciano y nacional.

Por su parte, Volavent es un grupo de música emergente formado en València en 2019, que en los últimos años han ido explorando y refinando su propuesta dentro del pop-rock independiente.

El encuentro, con entrada gratuita, propone un acercamiento a ambas bandas mediante una entrevista que permitirá conocer de primera mano las claves de su música, sus nuevos trabajos y sus vivencias dentro y fuera de los escenarios, que culminará con una sesión de música en acústico.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha asegurado que estos 'Encuentros en el Carmen' "constituyen una oportunidad para la promoción de los músicos valencianos que están marcando tendencia en la cultura musical contemporánea y, al mismo tiempo, se ofrece a los públicos un contacto directo con los artistas fomentando su participación y el disfrute de su música en formato acústico".

Santero y Los Muchachos ha conseguido "crear una identidad única" dentro del panorama del rock español gracias a su propuesta de rock reposado, un concepto que captura la esencia de su música: se aleja de la estridencia y la velocidad para centrarse en las letras y melodías conjugadas con armonías vocales que evocan a los clásicos, sin perder de vista la contemporaneidad.

Entre sus temas más conocidos destacan 'Día de Muertos', 'Perro Deseo', 'Mientes' y 'Coyotes'. En la actualidad, se encuentran inmersos en una intensa gira que los ha llevado a más de 30 ciudades españolas y en la preparación de un nuevo álbum de estudio que verá la luz en 2026, en el que destaca el tema 'Muros', creado a partir de mensajes de grafitis encontrados en muros de distintas ciudades.

Por su lado, Volavent, en sus primeros años de trayectoria editó dos álbumes de forma totalmente autogestionada, cuyos éxitos les han permitido afianzarse en la escena musical. Después de unos primeros conciertos en 2024 con taquillas agotadas y su presencia en diversos festivales, Volavent se adentra en una etapa "más sólida" con la mirada puesta en "convertirse en una de las bandas revelación del pop independiente nacional".

Destacan sus temas 'Creo que vivimos', 'Si llega el momento' y, el de reciente creación, 'Sueño'. En la actualidad, Volavent prepara la gira de presentación de su primer álbum, 'Caída Libre', y llega a esta etapa con un directo y una narrativa artística que conecta con una nueva generación de público.