La Guardia Civil declara que la acción de Greenpeace en Sagunto fue de "resistencia pero totalmente pacífica"

Los activistas de Greenpeace sentados en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 23 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Información de la Guardia Civil que redactó los atestados por la protesta realizada por once activistas de Greenpeace en octubre de 2021 cuando trató de frenar la llegada de un buque cargado con gas fósil al Puerto de Sagunto (Valencia) ha testificado este miércoles en el juicio contra los ecologistas que la acción fue de "resistencia, pero totalmente pacífica" y "sin ningún riesgo concreto".

Fiscalía pide inicialmente cinco años de prisión para cada uno de los once acusados --de ocho nacionalidades diferentes, entre ellas cuatro españoles-- por un delito de desordenes públicos agravados en el juicio celebrado este miércoles en la Plaza número 8 de sección Penal del Tribunal de Instancia de València.

El caso ha suscitado la preocupación de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y de Amnistía Internacional, que asisten al juicio en calidad de observadores, en una sala con presencia de numerosos activistas en apoyo a los encausados.

La protesta se produjo el 26 de octubre sobre las 10.00 horas cuando el buque 'Esperanza' de Greenpeace se acercó al Puerto de Sagunto. Una hora más tarde, según el ministerio fiscal, arriaron cuatro lanchas y se aproximaron al buque gasero 'Merchant', que transportaba 125.000 m3 de gas natural, en el que realizaron dos pintadas: 'No + gas' y 'No + más gas'.

Mientras las patrullas de la SMP intentaban paralizarlas, el 'Esperanza' entró en el Puerto, consiguió fondear en la dársena 2 -que quedó totalmente bloqueada-- y uno de los activistas se encadenó a las anclas obligando al carguero a abortar su maniobra de acceso y dirigirse de nuevo a fondeo. El carguero, que tenía prevista su entrada a las 12.00 horas, finalmente accedió a las 23.35 horas y finalizó sus operaciones a las 20.28 horas del día siguiente.

Al respecto, el jefe de la Información de la Guardia Civil, que redactó los atestados, ha declarado que el resultado de la acción fue "un retraso" en el atraque del buque, así como un lucro cesante y molestias, al tener que forzar las anclas, pero que "no hubo peligro explosión o fuga de gas". "Hay que agradecer que fueron pacíficos", ha recalcado.

Ha indicado que no hubo comunicación previa de la organización ecologista de que iban a realizar esta acción, que luego retransmitieron a tiempo real por redes sociales, y que estuvo "totalmente coordinada" usando a las lanchas para "distraer" a la Guardia Civil y que el 'Esperanza' pudiera bloquear el muelle como demuestra el hecho de que en cuanto el barco de Greenpeace lanzó las anclas para bloquear la dársena 2, las "lanchas cesaron su actividad"

Asimismo, ha señalado que el capitán del buque hizo caso omiso de las advertencias de que la operación además de "ilegal era peligrosa", y que ni él ni nadie de la tripulación colaboraron, por lo que los agentes tuvieron que "reventar la puerta del puente del mando, que era estanca, para acceder". Es más, ha señalado que cuando se requiere al jefe de máquinas para que eleve anclas el capitán "le intimida para que no lo haga".

Además, ha apuntado que las lanchas mostraron una actitud "negligente" y "temeraria" al zigzagear alrededor del buque, incluso una de ellas acabó colisionado contra un muelle. Al respecto, uno de los agentes que estaba junto a las lanchas ha declarado que "en ningún momento" percibieron como un atentado hacia ellos la zodiac que chocó contra su ancla y acabó colisionado contra un muelle.

De hecho, ha señalado los tripulantes les pidieron perdón y se disculparon porque el incidente fue debido a "un mal cálculo" del patrón y "se le fue" la neumática.

Del mismo modo, el resto de agentes que han coincidido --han declarado un total de seis-- en que los encausados "simplemente no hacían caso a los requerimientos que a voz y por megafonía les hacían de que depusieran su actitud", pero que "no percibieron actitudes violentas, ni agresivas ni de atentar contra ellos", tanto a los activistas de las lanchas como los que se encontraban dentro del 'Esperanza', que "mantuvieron una actitud pacífica en todo momento".

INDEMNIZACIÓN

Por su parte, el representante del armador del barco ha explicado que la naviera en ningún momento supo que iba a hacer la acción de protesta -"si no habríamos atracado", ha señalado-- y que no han recibido la indemnización de 39.542 euros por los costes que les supuso el tener que abortar la maniobra de atraque por "el peligro que suponía". "Era la primera vez en muchos años que sucede esto", ha señalado.

Asimismo, el apoderado de la planta de regasificación de Sagunto, ha señalado que Greenpeace ha declarado que no reclaman daños porque no los hubo, pero sí que "hubo un incremento de riesgo innecesario" al tener que frenar el carguero en su entrada al puerto y luego tener que sacarlo de popa a la zona de fondeo de mercancías peligrosas, aunque finalmente el "riesgo no se materializó porque hubo excelentes profesionales". Tampoco se registró un problema de suministro pese al retraso porque ese día "afortunadamente había existencias suficientes en el sistema".

También han declarado dos periodistas que iban en una de las lanzas que se arriaron desde el buque --un fotógrafo y un operador de cámara-- que han asegurado que, aunque desconocen el funcionamiento de los Puertos, la acción de protesta no supuso la paralización del tráfico marítimo y que no vieron "en ningún momento una situación que fuera peligrosa". "Fue una protesta incluso más sencilla y tranquila que otras, no sentí miedo ni sensación de peligro", ha señalado el fotógrafo.