La Guardia Civil desmantela un taller ilegal cerca del parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja

Desmantelan un taller ilegal cerca del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un taller clandestino de reparación de vehículos que presuntamente operaba sin autorización administrativa y que podría estar generando un impacto ambiental en las proximidades del parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, en la provincia de Alicante.

La intervención se llevó a cabo tras detectar una actividad irregular mediante la vigilancia con dron. El dispositivo se inició el pasado mes de octubre en una parcela situada en una urbanización de este municipio alicantino.

Tras diversas observaciones realizadas por la unidad de drones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja, la Patrulla de Fiscal y Fronteras (Pafite) trasladó la información a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar, quienes asumieron la investigación, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

En una primera fase, los agentes inspeccionaron las instalaciones donde presuntamente se ejercía la actividad irregular e identificaron a su responsable, quien tenía la parcela en régimen de alquiler. En el interior, localizaron 12 turismos y dos furgonetas de distintos propietarios, en su mayoría de titularidad extranjera, así como mesas de trabajo con piezas desmontadas, herramientas de mecánica y envases con aceites usados. Además, en una de las furgonetas se hallaron repuestos nuevos listos para su montaje, como filtros, un alternador y otros componentes.

Durante la inspección, los agentes constataron múltiples infracciones administrativas, como falta de autorización y licencias para ejercer la actividad de taller mecánico, deficiencias en materia de seguridad industrial y ausencia de medidas de prevención y protección, incumplimientos en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos como aceites usados, filtros y otros componentes contaminantes e irregularidades en el tratamiento, almacenamiento y entrega de residuos a gestores autorizados.

Igualmente, al tratarse de residuos catalogados como tóxicos y peligrosos, entre ellos aceites usados con metales pesados como plomo, cadmio, zinc o cromo, no se descarta que pueda derivar en una posible responsabilidad penal, dado el riesgo que podría suponer su abandono o vertido en zonas próximas a entornos naturales protegidos, según la Guardia Civil.

POSIBLE REINCIDENCIA

Los agentes comprobaron, además, que la misma parcela ya había sido objeto de denuncia el 5 de marzo de 2024 por hechos similares, lo que podría agravar la situación del responsable por posible reincidencia.

El varón, un vecino del municipio de 47 años, ha sido propuesto para sanción administrativa por todas las infracciones detectadas. Las actuaciones han sido remitidas a los organismos municipales y autonómicos competentes para la tramitación de los expedientes correspondientes.

Asimismo, ante la gravedad de los hechos y la reincidencia, los agentes han solicitado ante la autoridad competente el cierre y precinto de las instalaciones.